Aldi Talk: Ab heute bis zu 66 Prozent mehr Datenvolumen

Vergan­gene Woche waren die neuen Tarife von Aldi Talk bereits durch­gesi­ckert. Diese wurden von Medion Mobile jetzt offi­ziell bestä­tigt. Ab heute sind die verbes­serten Preis­modelle für Neukunden erhält­lich. Bestands­kunden in den bishe­rigen 5G-Tarifen des Prepaid-Disco­unters profi­tieren ab dem jeweils nächsten Abrech­nungs­zeit­raum von mehr Daten­volumen, zum Teil güns­tigeren Grund­gebühren und einer höheren Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit.

Das Kombi-Paket S kostet weiterhin 8,99 Euro in vier Wochen, bietet neben der Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand aber jetzt 10 GB anstelle der bishe­rigen 6 GB High­speed-Daten­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum. Für das Kombi-Paket M werden 13,99 Euro anstelle der bishe­rigen 14,99 Euro in vier Wochen berechnet. Zudem erhöht sich das Daten­kon­tin­gent von 12 GB auf 20 GB in jedem Abrech­nungs­zeit­raum.

Ab heute neue Tarife bei Aldi Talk

Foto/Montage: teltarif.de, Logo: Aldi Für das Kombi-Paket L berechnet Aldi Talk jetzt 18,99 Euro anstelle von 19,99 Euro in vier Wochen. Zudem steigt die jeweils verfüg­bare Daten­menge von 20 GB auf 30 GB. In allen Tarifen erhöht sich die maxi­male Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit von 50 MBit/s auf 100 MBit/s im Down­stream. Medion Mobile stellt klar, dass es sich nicht um Akti­ons­tarife, sondern dauer­haft verfüg­bare Ange­bote handelt. Auch in den 5G-Jahres­paketen stehen ab sofort bis zu 100 MBit/s im Down­stream zur Verfü­gung.

10 GB App-Bonus bis Mitte Mai

Kunden mit einem gebuchten 5G-fähigen Kombi-Paket S, M und L können im Akti­ons­zeit­raum vom 15. Februar bis 15. Mai jeder­zeit für die jeweils verblei­bende Opti­ons­lauf­zeit zusätz­liches Daten­volumen zu ihrer Tari­fop­tion kostenlos akti­vieren. Das zusätz­liche Daten­volumen beträgt in allen genannten Tarifen jeweils 10 GB. Die Akti­vie­rung ist nur über die Aldi Talk App und nur einmal pro Opti­ons­lauf­zeit möglich.

Übersicht zu neuen Aldi Talk Kombi-Paketen

Foto: Aldi Nicht verbrauchtes Daten­volumen verfällt am Ende der jewei­ligen Opti­ons­lauf­zeit. Der Mobil­funk-Discounter behält sich vor, die Aktion zu verlän­gern. Im Rahmen der Aktion bekommen Kunden mit dem Kombi-Paket S jeweils 20 GB Daten­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum, mit dem Kombi-Paket M 30 GB und mit dem Kombi-Paket L 40 GB.

Eben­falls ab heute und bis zum 3. März sind die Star­ter­sets von Aldi Talk für 2,99 Euro anstelle der norma­ler­weise übli­chen 9,99 Euro erhält­lich. Das Start­gut­haben beträgt unver­ändert 10 Euro. Wer sich für das Kombi-Paket L entscheidet, zahlt im ersten Abrech­nungs­zeit­raum nur die 10 Euro Start­gut­haben des Tarifs. Ab der fünften Woche wird der volle Grund­preis berechnet.

In einem eigenen Beitrag berichten wir über einen weiteren Mobil­funk-Discounter, der seinen Kunden seit dieser Woche den Zugang zum 5G-Netz anbieten kann.