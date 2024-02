Neue Tarife bei Aldi Talk: Günstiger und bis zu 30 GB mit 5G

Aldi Talk plant offenbar neue Tarife, die bereits kommende Woche einge­führt werden. Das geht aus einem Beitrag auf MyDealz hervor. Je nachdem, welches Preis­modell der Kunde wählt, redu­ziert sich die Grund­gebühr. In allen Kombi-Paketen erhalten die Nutzer mehr Daten­volumen als bisher. Ferner erhöht sich die maxi­male Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit des mobilen Internet-Zugangs über LTE und 5G.

Das sind die neuen Tarife von Aldi Talk

Aldi Talk bessert Tarife nach

Quelle: MyDealz Das Kombi-Paket S von Aldi Talk kostet den Angaben zufolge weiterhin 8,99 Euro in vier Wochen. Künftig sind aber in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 10 GB Daten­volumen inklu­sive. Derzeit sind es nur 6 GB. Das Kombi-Paket M kostet künftig 13,99 Euro anstelle der bishe­rigen 14,99 Euro in vier Wochen. Das Inklu­siv­volumen erhöht sich von derzeit 12 GB auf 20 GB in jedem Vier-Wochen-Zeit­fenster.

Kunden, die sich für das Kombi-Paket L entscheiden, zahlen künftig 18,99 Euro statt 19,99 Euro in vier Wochen. Anstelle von 20 GB haben die Nutzer künftig 30 GB High­speed-Surf­volumen pro Abrech­nungs­zeit­raum zur Verfü­gung. Dazu kommt in allen Tarifen eine Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand. Die maxi­male Über­tra­gungs­geschwin­dig­keit des mobilen Internet-Zugangs verdop­pelt sich von 50 MBit/s auf 100 MBit/s.

Umstel­lung für Bestands­kunden auto­matisch?

Neukunden sollten ab 15. Februar auto­matisch von den verbes­serten Tarifen profi­tieren. Bislang nicht bekannt ist, ob bei Bestands­kunden eine auto­mati­sche Anpas­sung erfolgt. Bei Einfüh­rung der 5G-Tarife im Sommer 2023 war das nicht der Fall. Aller­dings haben sich bei diesen Preis­modellen die Grund­gebühren gegen­über den LTE-Tarifen erhöht, sodass sich die Kondi­tionen teil­weise auch verschlech­tert haben. Das ist ausge­hend von den bishe­rigen 5G-Tarifen von Aldi Talk jetzt nicht der Fall. Neue 5G-Tarife und Starterset zum Vorzugspreis

Quelle: MyDealz Der Prepaid-Discounter dürfte nach wie vor auch eine Reihe von Kunden haben, die anstelle eines Ange­bots mit 5G-Zugang einen der LTE-Tarife nutzen. Diese sind nach wie vor buchbar und güns­tiger als die 5G-Kombi-Pakete. Dafür fehlt der 5G-Zugang und die Kunden haben weniger Daten­volumen zur Verfü­gung. Für diese Nutzer erscheint ein auto­mati­scher Wechsel in die neuen Preis­modelle unwahr­schein­lich. Aldi Talk könnte den Start der neuen Tarife aber zum Anlass nehmen, die LTE-Pakete für Neukunden und Tarif­wechsler abzu­schaffen.

Star­terset für 2,99 Euro

Im Rahmen einer Aktion senkt Aldi Talk außerdem die Kosten für seine Star­ter­sets. Anstelle der norma­ler­weise übli­chen 9,99 Euro werden im Zeit­raum vom 15. Februar bis 3. März nur 2,99 Euro berechnet. Das Start­gut­haben beträgt unver­ändert 10 Euro.

Mit fraenk hat ein weiterer Mobil­funk-Discounter ange­kün­digt, seinen Kunden in Kürze den Zugang zum 5G-Netz anzu­bieten.