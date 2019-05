Aldi Talk: Kunden bekommen mehr LTE-Datenvolumen

Aldi Talk stockt das High­speed-Daten­vo­lumen in seinen Smart­phone-Tarifen auf. Davon profi­tieren Neu- und Bestands­kunden ab 9. Mai auto­ma­tisch. Kunden, die das Paket S für 7,99 Euro in vier Wochen gebucht haben, bekommen künftig 2 GB anstelle der bishe­rigen 1,5 GB Daten­vo­lumen mit voller LTE-Geschwin­dig­keit. Im Paket M für 12,99 Euro in vier Wochen sind in Zukunft 4 GB anstelle der bishe­rigen 3 GB unge­dros­seltem Daten­vo­lumen enthalten. Inter­es­senten, die das Paket L für 19,99 Euro in vier Wochen nutzen, erhalten in Zukunft 6 GB High­speed-Daten­vo­lumen. Bislang waren es nur 5 GB.

Mehr Daten­vo­lumen bekommen die Kunden auch in den Musik-Paketen, die zusätz­lich die Aldi-life-Musik­flat­rate beinhalten. Wer das Musik-Paket M für 9,99 Euro in vier Wochen gebucht hat, hat in Zukunft 1,5 GB anstelle von bisher 1 GB High­speed-Daten­vo­lumen pro Abrech­nungs­zeit­raum zur Verfü­gung. Im Musik-Paket L für 14,99 Euro in vier Wochen sind es 3 GB statt bisher 2 GB. Zusätz­lich ist in allen Smart­phone- und Musik-Paketen eine Allnet-Flat für Tele­fo­nate und den SMS-Versand enthalten.



Diese Nach­buch-Optionen gibt es bei Aldi Talk

Nutzer, die eine der höher­wer­tigen Internet-Flat­rates von Aldi Talk gebucht haben, erhalten ab 9. Mai eben­falls ein größeres High­speed-Daten­paket. Die Internet-Flat­rate L für 9,99 Euro in vier Wochen bietet jetzt 3 GB statt bisher 2,5 GB unge­dros­seltes Surf-Volumen, bei der Internet-Flat­rate XL für 14,99 Euro in vier Wochen sind jetzt 6 GB statt bisher 5,5 GB High­speed-Volumen enthalten. Unver­än­dert bleiben die beiden klei­neren Daten­op­tionen. Die Internet-Flat­rate S für 3,99 Euro in vier Wochen bietet weiterhin 500 MB, die Internet-Flat­rate M für 6,99 Euro hat weiterhin 1 GB High­speed-Daten­vo­lumen.

Kunden von Aldi Talk, die während einer Abrech­nungs­pe­riode mehr unge­dros­seltes Daten­vo­lumen brau­chen, können nun jeder­zeit zusätz­liche Pakete buchen. Im Paket S sind weitere 1,5 GB für 4,99 Euro zu bekommen, im Paket M bekommen die Kunden bei Bedarf 3 GB für 9,99 Euro und im Paket L sind 6 GB Extra-Volumen für 14,99 Euro erhält­lich.

Im Musik-Paket M haben Inter­es­senten die Möglich­keit, 1 GB zusätz­li­ches Daten­vo­lumen für 4,99 Euro nach­zu­bu­chen, im Musik-Paket L können weitere 3 GB für 9,99 Euro gebucht werden. Kunden, die die Internet-Flat­rate S gebucht haben, erhalten weitere 500 MB bei Bedarf zum Preis von 3 Euro, bei der Internet-Flat­rate M ist 1 GB für 4,99 Euro nach­buchbar, bei der Internet-Flat­rate L kosten weitere 3 GB 9,99 Euro und bei der Internet-Flat­rate XL lassen sich 6 GB für 14,99 Euro nach­bu­chen.



Kunden surfen über LTE mit bis zu 21,6 MBit/s im Down­stream. Auch Tele­fo­nate über LTE und WLAN sind mit Aldi Talk möglich. Dazu stehen HD Voice und EVS zur Verfü­gung. Mit unserem Tarif­ver­gleich können Sie ermit­teln, welches Preis­mo­dell von welchem Provider ihrem Nutzungs­ver­halten am nächsten kommt.