Aldi Talk: Neue Jahrespakete mit mehr Daten und 5G

Wie immer in der Vorweih­nachts­zeit bietet Aldi Talk ab der kommenden Woche seine Jahres­pakete wieder an. Das teilte die Mobil­funk­marke des Lebens­mittel-Disco­unters auf ihrer Webseite mit. Die Tarife mit 365-tägigem Nutzungs­zeit­raum sind vom 16. bis 31. Dezember in allen deut­schen Aldi-Filialen erhält­lich. Alter­nativ können Bestands­kunden im Akti­ons­zeit­raum auch über die Aldi-Talk-App in einen der Jahres-Tarife wech­seln.

Ein Blick auf die neuen Jahres­pakete von Aldi Talk zeigt: Der Einstieg wird teurer. Dafür erhöht sich das für die Kunden verfüg­bare Daten­volumen in allen Tarifen. Mit den neuen Jahres­paketen bekommen die Nutzer neben GSM und LTE auch Zugang zum 5G-Netz von Telefónica. Ferner erhöht sich gegen­über den bishe­rigen 365-Tage-Paketen des Prepaid-Disco­unters die Internet-Geschwin­dig­keit auf 50 MBit/s im Down­stream (bisher 25 MBit/s) und 25 MBit/s für Uploads (bisher 10 MBit/s).

Das sind die neuen Jahres­pakete von Aldi Talk

Screenshot: teltarif.de, Quelle: alditalk.de Das Jahres­paket XS kostet jetzt 69,99 Euro. Bisher waren es 59,99 Euro. Dafür erhöht sich das für 365 Tage enthal­tene Daten­volumen von bisher 15 GB auf 20 GB. Die Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand bleibt - wie in den anderen Jahres­paketen von Aldi Talk - erhalten.

Die Preise für die Jahres­pakete S und L bleiben mit 99,99 bzw. 149 Euro unver­ändert. Der Mobil­funk-Discounter erhöht aber auch für diese Tarife das Inklu­siv­volumen: im Jahres­paket S von 60 GB auf 80 GB, im Jahres­paket L von 120 GB auf 160 GB. Kunden können die Inklu­siv­leis­tung flexibel über die einjäh­rige Nutzungs­zeit verteilt verwenden.

Volumen bei Bedarf nach­buchen

Kunden, die das Inklu­siv­volumen vorzeitig verbraucht haben, können vorzeitig eines der Jahres­pakete nach­buchen. Dann beginnt der 365-tägige Nutzungs­zeit­raum erneut. Kunden können zudem jeder­zeit in eine andere Tari­fop­tion von Aldi Talk wech­seln oder Daten­volumen nach­buchen - etwa ein 10-GB-Paket, das 24 Stunden lang genutzt werden kann und 3,99 Euro kostet. 1 GB für 24 Stunden kosten jeweils 1,99 Euro. Weitere Nach­buch-Optionen für die länger­fris­tige Nutzung sind 1 GB für 5,99 Euro, 2 GB für 9,99 Euro und 5 GB für 14,99 Euro.

