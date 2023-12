Aldi Talk: Bis zu 40 GB App-Bonus bei Jahrespaketen

Wie berichtet bietet Aldi Talk noch bis zum Jahres­ende seine Jahres­pakete an. Diese bieten erst­mals Zugang zum 5G-Netz, eine höhere Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit und mehr Daten­volumen. Im Gegenzug hat der Discounter zumin­dest die güns­tigste Option, das Jahres­paket XS, verteuert. Dieses kostet nun 69,99 Euro für ein Jahr und bietet neben einer Allnet-Flat­rate für Anrufe und SMS 20 GB unge­dros­seltes Daten­volumen.

Mitt­ler­weile wirbt Aldi Talk mit einer weiteren Aktion, die laut Fußnote auf der Webseite des Prepaid-Disco­unters aber schon Mitte November gestartet wurde. Noch bis zum 31. Dezember können Kunden, die sich für eines der neuen Jahres­pakete entschieden haben, einen App-Bonus akti­vieren, der zusätz­liches High­speed-Daten­volumen mit sich bringt.

Akti­vie­rung nur per Aldi-Talk-App

App-Bonus bei Aldi Talk

Bild: Aldi Wie die Bezeich­nung vermuten lässt, ist die Akti­vie­rung über die App von Aldi Talk möglich. Wie groß das zusätz­liche, kosten­lose Daten­paket ausfällt, ist abhängig davon, für welches der drei Jahres­pakete sich der Kunde entschieden hat. Für das Jahres-Paket XS räumt der Discounter 5 GB zusätz­liches Daten­volumen ein, sodass die Kunden insge­samt 25 GB zur Verfü­gung haben. Beim Jahres-Paket S steigt die Daten­menge um 30 GB auf 110 GB, und beim Jahres-Paket L erhöht sich das Kontin­gent um 40 GB auf 200 GB.

Die Akti­vie­rung der Gratis-Option ist nur einmal pro Opti­ons­lauf­zeit möglich. Nicht verbrauchtes Daten­volumen verfällt am Ende der jewei­ligen Opti­ons­lauf­zeit. Aldi Talk behält sich eine Verlän­gerung der Aktion vor. Es wäre also gut denkbar, dass Inter­essenten den App-Bonus auch noch im neuen Jahr akti­vieren können oder das Angebot erneut einge­räumt wird, wenn die jetzt aktu­ellen Jahres­pakete in 365 Tagen zur Verlän­gerung anstehen.

eSIM bei Aldi Talk

Wie bereits berichtet ist jetzt auch bei Aldi Talk die eSIM verfügbar. Sukzes­sive können nun also auch immer mehr Discounter-Kunden auf die physi­sche SIM-Karte verzichten, sofern auch das genutzte Handy die eSIM-Technik unter­stützt.

Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Mobil­funk­tarif sind, können Sie mit unserem Tarif­ver­gleich Ange­bote ermit­teln, die Ihrem Nutzungs­ver­halten am nächsten kommen.