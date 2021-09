Aldi testet Laden-Geschäft ohne Kasse

Ein Aldi-Markt in Großbritannien

Bild: dpa, Bearbeitung: teltarif.de Aldi testet in London einen Super­markt ohne Kasse nach dem Vorbild von Amazon Go.

Kunden benö­tigen für den Einkauf ledig­lich eine App, die sie beim Eintritt scannen. Im Laden regis­triert Tech­nologie, wer welche Waren mitge­nommen hat. Der Preis wird nach Verlassen des Geschäfts per App abge­bucht. "Wir sind immer bestrebt, neu zu defi­nieren, was es bedeutet, ein Discounter zu sein, und die in diesem Test verwen­dete Tech­nologie wird uns eine Fülle von Erkennt­nissen liefern", sagte der Chef von Aldi in Groß­bri­tan­nien und Irland, Giles Hurley, einer Mittei­lung von heute zufolge.

Zuerst sollen Mitar­beiter die Tech­nologie prüfen

In welcher Filiale genau die Tests laufen, wollte Aldi nicht verraten. Zuerst sollen Mitar­beiter des deut­schen Handels­riesen die Tech­nologie prüfen, in einem weiteren Schritt dann auch Kunden. Auch der briti­sche Wett­bewerber Tesco lässt bereits an seinem Haupt­sitz kassen­lose Geschäfte von Mitar­bei­tern testen und setzt dabei auf Amazon-Tech­nologie.

Aldi ist mit mehr als 920 Geschäften die fünft­größte Super­markt­kette in Groß­bri­tan­nien. Vergan­genes Jahr hatte der Discounter erst­mals ange­boten, online gekaufte Waren vor Ort abzu­holen ("click and collect"), mitt­ler­weile ist dies in mehr als 200 Läden landes­weit möglich.

Amazon hatte im März in London unter dem Namen Amazon Fresh erst­mals in Europa ein Geschäft ohne Kasse eröffnet. In den USA hat der Online-Handels­riese inzwi­schen gut zwei Dutzend solcher Läden, die dort Amazon Go heißen.

Wenn jemand ohne zu zahlen den Rewe-Markt verlässt, muss es kein Dieb sein, er kann auch schlicht das auto­nome System „Pick & Go“ per Handy genutzt haben: Auch Rewe testet Einkaufen ohne Kasse per Handy-App.