Mit ALDI Talk (fast) weltweit im Internet surfen

ALDI Talk bietet ab sofort eine Roaming-Datenoption an, die in mehr als 100 Ländern weltweit genutzt werden kann. Ein Schnäppchen ist das Angebot allerdings nicht.

ALDI Talk bietet ab sofort ein neues Datenpaket zur Nutzung im Ausland an. Dabei kann das Welt-Internet-Paket, wie sich die neue Option nennt, außerhalb des Geltungsbereichs für den regulierten EU-Roamingtarif genutzt werden, um mit dem Smartphone oder Tablet einen mobilen Internet-Zugang zu verwenden.

Wirklich günstig ist der Preis von 4,99 Euro für 50 MB Datenvolumen nicht. Er stellt für die Nutzer aber immerhin eine Verbesserung gegenüber dem bisher üblichen Tarif dar, bei dem für jedes übertragene Megabyte 99 Cent vom Prepaid-Guthaben abgebucht wurden. Das Paket ist bis zu sieben Tage lang gültig und verlängert sich nicht automatisch.

Das Welt-Internet-Paket kann in mehr als 100 Ländern genutzt werden. Dazu gehören unter anderem Ägypten, Australien, China, Russland, Südafrika, Thailand, die Türkei und die USA. Eine vollständige Liste aller Länder, in denen die neue Datenoption genutzt werden kann, hat ALDI Talk als PDF-Dokument auf seiner Webseite hinterlegt.

So wird die neue Roaming-Option gebucht

ALDI Talk mit neuer Roaming-Option Gebucht werden kann die neue Roaming-Option über die für Android und iOS verfügbare ALDI-Talk-App, über den passwortgeschützten Kundenbereich auf der Webseite des Prepaid-Discounters, über den kostenlos erreichbaren Kontomanager unter der Kurzwahl 1155 sowie per SMS. Wer das Angebot per Kurzmitteilung buchen möchte, sendet den Text "Start Welt" an die Kurzwahl 25000.

Kunden, die das Inklusivvolumen des Welt-Internet-Pakets vorzeitig verbraucht haben, können die Option jederzeit, also auch vor Ablauf der sieben Tage, erneut buchen. Interessenten sollten sich darüber im Klaren sein, dass 50 MB Datenvolumen nicht viel sind. So empfiehlt es sich, vor der Buchung des Pakets beispielsweise Hintergrunddienste, die größere Datenmengen verbrauchen könnten, nach Möglichkeit abzuschalten.

Kurios: Mit dem Welt-Internet-Paket bietet ALDI Talk für das Daten-Roaming außerhalb von EU und EWR deutlich günstigere Konditionen als o2, die Kernmarke des Netzbetreibers Telefónica. So steht für o2-Vertragskunden ein 6-MB-Paket für 1,99 Euro zur Verfügung, mit dem es kaum möglich ist, sinnvoll den mobilen Internet-Zugang zu nutzen.

Weitere Details, Tipps und Hinweise zur Mobilfunk-Nutzung im Ausland finden Sie in unserem Roaming-Ratgeber.

