Aldi Talk: Starterpaket für 4,85 Euro mit 10 Euro Guthaben

Aktion bei Aldi Talk

Bild: Aldi Talk Aldi Nord teilt mit, dass die haus­eigene Mobil­funk-Discount­marke Aldi Talk ab dem 29. Oktober das Star­ter­paket güns­tiger anbietet - das enthal­tene Start­gut­haben bleibt aber gleich. Hinzu kommt: Wer nach der Regis­trie­rung und Akti­vie­rung der SIM-Karte eine bestimmte Tarif-Option bucht, kann noch­mals einige Euro sparen.

Paket L im ersten Monat güns­tiger

Bei Aldi Talk ist es schon länger so, dass der regu­läre Preis des Star­ter­pakets das Start­gut­haben über­steigt. Norma­ler­weise kostet das Paket online und in den Discounter-Filialen 12,66 Euro, während 10 Euro Start­gut­haben enthalten sind. Bei anderen Provi­dern sind Kauf­preis mit 9,99 Euro und 10 Euro Start­gut­haben quasi iden­tisch. Im Rahmen der Aktion kostet das Star­ter­paket einmalig 4,85 Euro, wobei weiterhin das Start­gut­haben von 10 Euro gewährt wird. Der Preis gilt bei einer Online-Bestel­lung sowie beim Kauf des Star­ter­sets in allen Aldi-Filialen (Nord und Süd).

In der Regel kann mit dem Start­gut­haben dann auch nur eine Tarif-Option gebucht werden, die den Preis von 10 Euro pro vier Wochen nicht über­schreitet, ansonsten muss der Kunde zuvor weiteres Guthaben aufladen. Im Akti­ons­zeit­raum macht Aldi Talk aber auch von dieser Regel eine Ausnahme: Bei der Wahl des Pakets L zahlen Neukunden für die ersten vier Wochen einmalig anstelle der regu­lären 17,99 Euro nur die 10 Euro des Start­gut­habens. Im darauf folgenden Abrech­nungs­zeit­raum fällt dann aller­dings der regu­läre Opti­ons­preis an. Im Paket L sind eine Allnet- und SMS-Flat sowie 7 GB Daten­volumen für vier Wochen inklu­sive.

Die SIM-Karten-Akti­vie­rung erfolgt online auf der Webseite von Aldi Talk oder in den Aldi-Süd-Filialen über das Filial-Ident­ver­fahren.

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.