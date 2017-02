Neue Smartphones im Aldi-Talk-Shop: Schnäppchen?

Neue Smartphones bei Aldi Talk im Shop: Schnäppchen? Aldi Talk hatte Ende des vergangenen Jahres mit dem Verkauf von Smartphones begonnen. Mittlerweile hat der Anbieter sein Sortiment angepasst und neue Modelle hinzugefügt oder welche ersetzt. So ist beispielsweise das Apple iPhone SE nicht mehr bei Aldi Talk zu haben. Stattdessen sind das Apple iPhone 6S (Silber, 32 GB), iPhone 7 Plus (Schwarz, 32 GB) und iPhone 7 - wahlweise in Silber oder Schwarz und 32 GB oder 128 GB internen Speicher - erhältlich. Die Smartphones sind inklusive eines kostenlosen Prepaid-Startpakets von Aldi Talk samt 10 Euro Startguthaben bestellbar. Für den Versand des Pakets kommt eine einmalige Gebühr von 4,95 Euro dazu.

Diese Smartphones sind derzeit erhältlich und das sind die Preise

Apple iPhone 6S (Silber, 32 GB): 635 Euro

Apple iPhone 7 Plus (Schwarz, 32 GB): 884 Euro

Apple iPhone 7 (Silber, 128 GB): 884 Euro

Apple iPhone 7 (Schwarz, 32 GB): 729 Euro

Apple iPhone 7 (Schwarz, 128 GB): 849 Euro

Samsung Galaxy J5 (2016) Duos (Schwarz/Gold/Weiß, 16 GB): 184 Euro

Samsung Galaxy J3 (2016) (Schwarz/Weiß, 8 GB): 119 Euro

Sony Xperia E5 (Schwarz, 16 GB): 144 Euro

Sony Xperia M5 (Schwarz/Weiß, 16 GB): 239 Euro

Sony Xperia Z3 Plus (Weiß, 32 GB): 279 Euro

LG K7 (Schwarz, 8 GB): 94 Euro

LG K3 (Blau, 8 GB): 89,99 Euro

Huawei P8 Lite Dual SIM (Schwarz/Weiß, 16 GB): 169 Euro

Alcatel Pixi 4 (4034D) (Schwarz, 4 GB): 49,99 Euro

Alcatel Pop Star (5070D) (Silber, 8 GB): 79,99 Euro

Medion Life X5004 (Schwarz, 16 GB): 149 Euro

Medion Life X5020 (Schwarz, 32 GB): 239 Euro

Medion Life S5004 (Schwarz/Weiß, 16 GB): 174 Euro

Medion Life S5504 (Schwarz/Weiß, 32 GB): 194 Euro

Medion Life X5520 (Gold/Titan, 64 GB): 294 Euro

Gigaset ME pro (Schwarz, 32 GB): 259 Euro

Gigaset ME (Weiß, 32 GB): 199 Euro

Cat S30 (Schwarz, 8 GB): 214 Euro

Fünf Stichproben: Schnäppchen unter den Angeboten?

Wir zeigen anhand von fünf Stichproben, ob es sich bei den Aldi-Talk-Angeboten um Schnäppchen handelt oder nicht. So gehen die Preise für das Apple iPhone 7 in Schwarz und mit 32 GB online bei rund 657 Euro (inklusive Versandkosten) los. Auch das Samsung Galaxy J5 (2016) Duos ist online mit einem Gesamtpreis von rund 183 Euro (inklusive Versandkosten) etwas günstiger zu haben. Die Preise für das Sony Xperia M5 starten online bei rund 233 Euro (inklusive Versandkosten) - bei Aldi Talk ist dieses Smartphone damit auch kein Schnäppchen.

Weiter geht es mit dem Huawei P8 Lite Dual SIM, das im Online-Handel ab rund 157 Euro (inklusive Versandkosten) verfügbar ist - hier ist das Angebot von Aldi Talk auch wieder teurer. Für die letzte Stichprobe haben wir uns das Medion Life X5520 ausgesucht, das online ab rund 299 Euro (inklusive Versandkosten) erhältlich ist - Aldi Talk bietet für dieses Modell also mit den günstigsten Online-Preis an. Bedenkt man, dass es zu jedem Smartphone noch ein Starterpaket von Aldi Talk als kostenlose Beigabe gibt, dann sind manche der Angebote durchaus attraktiv. Ein Vergleich der Online-Preise lohnt sich immer!

An dieser Stelle legen wir Ihnen unsere umfangreiche Handy- und Smartphone-Suche ans Herz, über die Sie Ihr Wunsch-Modell finden können.