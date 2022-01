Samsung, Apple, Nokia: Handys bei Aldi Talk im Preischeck

Die Mobil­funk­marke Aldi Talk hat im Online-Shop einige Smart­phone-Ange­bote gelistet. Wir schauen uns bei ausge­wählten Modellen an, ob sich das preis­lich lohnt.

Aldi Talk offe­riert im Online-Shop einige Smart­phone-Ange­bote verschie­dener Hersteller. Darunter ist Neuware zu finden, aber auch gene­ral­über­holte iPhone-Modelle. Letz­teres ist grund­sätz­lich eine gute Idee, noch gut erhal­tene und funk­tions­fähige Geräte wieder in den Verkauf zu bringen. Sowohl für "Renewd-iPhones" als auch für Neuware gilt aber: Vor dem Kauf grund­sätz­lich den Preis­ver­gleich machen - nicht nur bei Händ­lern wie Aldi Talk.

Wir haben den Online-Shop von Aldi Talk nach Smart­phone-Ange­boten durch­forstet. Bei ausge­wählten Modellen machen wir den Preis­check, ob sich das lohnt oder ob andere Händler unter Umständen bessere Ange­bote haben. Wie immer in unseren Preis­checks haben wir Ange­bote von Market­place-Händ­lern nicht berück­sich­tigt. Bitte beachten Sie außerdem, dass sich Markt­preise von Smart­phones sehr schnell ändern können, weshalb die von uns ausge­wählten Vergleichs­preise nur zum Stand jetzt gelten.

Nokia G50

Nokia G50

Bild: Nokia

Die Neuvor­stel­lung des Nokia G50 erfolgte im September vergan­genen Jahres. Das Smart­phone ist in der Mittel­klasse ange­sie­delt und präsen­tiert sich wie dieser Tage viele Modelle mit wohl­klin­genden Specs wie einem großen Akku mit 5000 mAh, 5G, einer 48-Mega­pixel-Kamera und einem 6,82-Zoll-Phablet-Display.

Aldi Talk verkauft das Nokia G50 mit 128 GB Spei­cher in den Wahl­farben "Midnight Sun" und "Ocean Blue" für 249 Euro bezie­hungs­weise für 245 Euro. Lohnt sich das? Die Preise gehen in Ordnung, weil sie in etwa den aktu­ellen Markt­preisen entspre­chen.

realme GT Neo 2

Das realme GT Neo 2 ist noch recht frisch auf dem Markt, einge­führt wurde das Modell im November vergan­genen Jahres. Aldi Talk bietet die Vari­ante mit 256 GB internem Spei­cher in den Wahl­farben "Neo Black" und "Neo Green" jeweils zu einem Preis von 474 Euro an. Das Angebot lohnt sich nicht. Der Markt­preis für dieses Modell liegt derzeit bei 449 Euro.

Details zum realme GT Neo 2 lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht.

OnePlus Nord 2

OnePlus aktu­elle Mittel­klasse Nord 2 ist eben­falls bei Aldi Talk im Online-Sorti­ment zu finden. Der Händler bietet das 128-GB-Modell in der Farbe "Gray Sierra" zum Preis von 399 Euro an. Dabei handelt es sich um die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers seit Verkaufs­start Ende Juli vergan­genen Jahres. Im Gegen­satz zu einigen anderen Andro­iden sind Smart­phones von OnePlus etwas preis­sta­biler, grund­sätz­lich macht der Preis­ver­fall aber auch nicht vor dem OnePlus Nord 2 halt. Der aktu­elle Markt­preis liegt bei 335 Euro, weshalb sich der Kauf bei Aldi Talk nicht lohnt.

Details zum OnePlus Nord 2 lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht.

iPhone 12 (Renewd)

iPhone 12

Bild: teltarif.de Anfang Januar berich­teten wir über das Aldi-Talk-Angebot eines gebrauchten iPhone 12. Vor rund drei Wochen lohnte sich das Angebot nicht, weil die Markt­preise für Neuware zu nah am Aldi-Talk-Preis dran waren. Im Online-Shop der Mobil­funk­marke wird weiterhin ein iPhone 12 mit 64 GB Spei­cher in Weiß oder Rot zum Preis von 739 Euro ange­boten. Das entspricht aller­dings genau dem Markt­preis für Neuware, weshalb sich das Aldi-Talk-Angebot weiterhin nicht lohnt.

Details zum iPhone 12 lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht.

Samsung Galaxy A03s

Das Galaxy A03s ist ein Einsteiger-Smart­phone von Samsung und erst seit Ende Oktober 2021 auf dem Markt. Die tech­nischen Daten lesen sich wie bei der Smart­phone-Klasse zu erwarten. Im Gegen­satz zu höher­prei­sigen Modellen sind beim Galaxy A03s Abstriche hinzu­nehmen, beispiels­weise beim internen Spei­cher, der nur 32 GB Kapa­zität hat.

Aldi Talk bietet das Samsung Galaxy A03s in Schwarz zum Preis von 139 Euro an. Das Angebot ist ohne Berück­sich­tigung von Versand­kosten zehn Euro güns­tiger als der güns­tigste Preis bei anderen Händ­lern.

Aldi Talk Star­terset

Aldi Talk bietet in der Regel ein Aldi-Talk-Star­terset ohne Aufpreis dazu. Das ist aber nicht immer eindeutig zu sehen, wenn man sich das Smart­phone-Angebot im Online-Shop anschaut. So muss beispiels­weise das realme GT Neo 2 erst in den Waren­korb gelegt werden, damit die Infor­mation einer "kosten­freien Zugabe" auch sichtbar wird.

Das hat sicher­lich den Grund, dass nicht jeder Käufer auch in den Mobil­funk­kosmos von Aldi Talk einsteigen will. Im Waren­korb kann die Option auch abge­wählt werden.

