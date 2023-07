Aldi Talk: 20 GB mit 5G einmalig zum halben Preis

Wie berichtet hat Aldi Talk neue Kombi-Pakete gestartet, mit denen auch der Zugang zum 5G-Netz möglich ist. Gegen­über den früheren Smart­phone-Tarifen hat der Prepaid-Discounter die Grund­gebühren erhöht. Dafür ist neben dem 5G-Zugang auch mehr Daten­volumen enthalten. Bei Akti­vie­rung einer neuen SIM-Karte zeigt sich zudem eine Aktion, dank derer die Kombi-Pakete M und L, das Musik-Paket L und das Daten-Paket L im ersten Abrech­nungs­zeit­raum vergüns­tigt erhält­lich sind.

Die genannten Tarife bekommen Neukunden "einmalig zum Vorteils­preis" von 10 Euro. Damit kann das bei den Prepaid­karten von Aldi Talk inklu­dierte Start­gut­haben genutzt werden, um einen belie­bigen Tarif des Disco­unters zu buchen. Da für den ersten vier­wöchigen Abrech­nungs­zeit­raum keine weiteren Kosten anfallen, wird der gewünschte Tarif direkt bei Akti­vie­rung der SIM-Karte geschaltet. Per SMS teilt Aldi Talk aber mit, dass das Guthaben "weniger als 1 Euro" beträgt. Für die weitere Nutzung sei ausrei­chend Guthaben notwendig.

Neue Details zu Aldi Talk

Foto: Apple, Logo: Aldi, Montage. teltarif.de Das Kombi-Paket M mit Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand und 12 GB High­speed-Daten­volumen kostet ab dem zweiten Abrech­nungs­zeit­raum 14,99 Euro in vier Wochen. Kunden, die sich für das Kombi-Paket L mit 20 GB unge­dros­seltem Daten­volumen entscheiden, zahlen ab der fünften Woche jeweils 19,99 Euro je Abrech­nungs­zeit­raum.

5G nicht in allen Tarifen

Inter­essenten sollten außerdem beachten, dass die 5G-Frei­schal­tung nur für die Tarife erfolgt, bei denen Aldi Talk damit explizit wirbt. Das heißt, in Verbin­dung mit den Daten- und Musik-Paketen, mit dem Aldi-Talk-Mini-Tarif und dem grund­gebühr­freien Basis-Tarif wird der neue Netz­stan­dard nicht einge­richtet. Hinweis auf Aktion bei SIM-Aktivierung

Screenshot: teltarif.de Das Musik-Paket L bietet für 14,99 Euro in vier Wochen eine Allnet-Flat mit 5 GB Daten­volumen und die Musik-Flat­rate Aldi Music powered by Napster. Zum glei­chen Preis ist das Daten-Paket L mit 10 GB Inklu­siv­volumen erhält­lich. In den ersten vier Wochen fallen für beide Preis­modelle 10 Euro an. Auch aus Fußnoten auf der Aldi-Talk-Webseite geht dieses Neukunden-Angebot hervor.

Weiter im Angebot sind auch das Musik-Paket M und die Daten-Pakete S und M von Aldi Talk. Hier sind die Kondi­tionen unver­ändert. Wer sich für eine neuen Mobil­funk­tarif inter­essiert, sollte einen Blick auf unseren Tarif­ver­gleich werfen. Hier besteht die Möglich­keit, ein Angebot zu ermit­teln, das Ihrem Nutzungs­ver­halten am besten entspricht.