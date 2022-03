Aldi Talk mini: Neuer Prepaid-Tarif für unter 3 Euro

Aldi Talk hat einen neuen Prepaid-Tarif gestartet, der für unter 3 Euro Grund­gebühr in vier Wochen zu bekommen ist. Das Angebot nennt sich Aldi Talk mini und ist unter dem Strich eine verbes­serte Version der Commu­nity-Flat­rate, die schon bisher erhält­lich war. Für 2,99 Euro pro Abrech­nungs­zeit­raum bekommen die Kunden eine Commu­nity-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand. Diese gilt - anders als bisher - nicht nur inner­halb Deutsch­lands, sondern auch im EU-Roaming.

Im Rahmen einer Aktion bietet der Tarif zudem 500 MB Daten­volumen pro Abrech­nungs­zeit­raum. Dieses Angebot ist zunächst bis 30. Juni befristet. Kunden von Aldi Talk tele­fonieren, simsen und surfen im Mobil­funk­netz der Telefónica. Dabei stehen das GSM- und LTE-Netz zur Verfü­gung. Der 5G-Zugang ist aktuell noch nicht möglich. Tele­fonate sind auch über VoLTE und WiFi Calling möglich. Für den Internet-Zugang ist die Über­tra­gungs­geschwin­dig­keit auf 25 MBit/s im Down­stream und 10 MBit/s im Upstream begrenzt.

Das kosten Anrufe in andere Netze

Neuer Aldi-Talk-Tarif

Screenshot: teltarif.de, Quelle: alditalk.de Für Tele­fonate zu Kunden anderer Marken im Telefónica-Netz und zu Nutzern anderer Fest- und Mobil­funk­netze in Deutsch­land berechnet Aldi Talk einen Minu­ten­preis von 11 Cent. Auch für den Versand einer SMS außer­halb der Commu­nity werden 11 Cent vom Guthaben auf der Prepaid­karte abge­zogen. Alter­nativ können Kunden jeder­zeit in einen der anderen Tarife von Aldi Talk wech­seln. Umge­kehrt haben Bestands­kunden die Möglich­keit, in den neuen Mini-Tarif umzu­stellen.

Als Tarif-Optionen bietet der Prepaid-Discounter zwei Surf-Pakete an, die für jeweils maximal 24 Stunden gültig sind. Das Surf-Ticket S kostet 1,99 Euro und bietet 1 GB zusätz­liches Daten­volumen. Mit dem Surf-Ticket L bekommen die Kunden 10 GB Extra-Volumen für den mobilen Internet-Zugang. Die Option schlägt mit 3,99 Euro zu Buche. Hat der Kunde sein High­speed-Volumen verbraucht und keine neue Daten-Option gebucht, wird die Perfor­mance des mobilen Internet-Zugangs auf maximal 64 kBit/s redu­ziert.

Star­terset für 9,99 Euro

Neukunden bekommen das Star­terset für Aldi Talk für 9,99 Euro. Im Kauf­preis sind 10 Euro Start­gut­haben enthalten. Das reicht, um den neuen Mini-Tarif für zwölf Wochen ohne weitere Kosten zu nutzen, sofern der Kunde nicht einen Teil des Gutha­bens für andere Zwecke nutzt.

Wenn Sie sich für einen neuen Mobil­funk­ver­trag oder eine Prepaid­karte inter­essieren, werfen Sie doch mal einen Blick auf unseren Tarif­ver­gleich. Dieser hilft Ihnen dabei, ein Angebot zu ermit­teln, das best­mög­lich zu Ihrem Nutzungs­ver­halten passt.