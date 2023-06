Kunden von Aldi Talk bekommen in den Jahres­paketen und Kombi-Paketen mehr Daten­volumen als bisher. Die Grund­gebühren bleiben unver­ändert.

Aldi Talk bietet immer wieder im Rahmen von Aktionen Jahres­pakete für die Mobil­funk­nut­zung an. Einmal gekauft und akti­viert kann der Anschluss ein ganzes Jahr lang genutzt werden. Jetzt verbes­sert der Prepaid-Discounter die Inklu­siv­leis­tungen für diese 365-Tage-Tarife, die im Zeit­raum vom 7. Juni bis 9. Juli wieder verfügbar sind.

Je nachdem, welches der drei Jahres­pakete der Kunde bucht, sind bis zu 20 GB mehr unge­dros­seltes Daten­volumen als bisher inklu­sive. An den Preisen und sons­tigen Kondi­tionen für den jewei­ligen Tarif ändert sich nichts. Aldi-Talk-Kunden tele­fonieren, simsen und surfen im Mobil­funk­netz der Telefónica. Dabei sind die Netz­stan­dards GSM und LTE frei­geschaltet und die maxi­male Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit beträgt 25 MBit/s im Down­stream und 10 MBit/s im Upstream. Aldi Talk bessert Tarife nach

Foto/Logo: Aldi Süd, Montage: teltarif.de

Das sind die neuen Kondi­tionen der Jahres­pakete

Kunden, die sich für das Jahres­paket XS entscheiden, bekommen 15 GB unge­dros­seltes Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang. Bisher waren es 12 GB. Auf das Kontin­gent kann beliebig über den einjäh­rigen Nutzungs­zeit­raum verteilt zuge­griffen werden. Dazu kommt - wie in allen Jahres­paketen - eine Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand in alle deut­schen Netze. Der Preis für 365 Tage Nutzung beträgt 59,99 Euro.

Im Jahres­paket S für 99,99 Euro in 365 Tagen erhöht sich die Inklu­siv­leis­tung für die mobile Internet-Nutzung von bisher 50 GB auf 60 GB. Kunden, die sich für das Jahres­paket L entscheiden, bekommen ihren Wunsch­tarif für 149 Euro. Hier erhöht sich das Surf­volumen von bisher 100 GB auf 120 GB. Nicht genutztes Volumen entfällt nach der 365-tägigen Lauf­zeit ersatzlos. Das sind die neuen Aldi Talk Jahrespakete

Grafik: Aldi Nord

Mehr Surf-Volumen in Kombi-Paketen

Auch die Kombi-Pakete von Aldi Talk, die im Vier-Wochen-Talk abge­rechnet werden, bekommen mehr Daten­volumen. Die Alle-Netze-Flat­rate für Anrufe und SMS bleiben erhalten. Im Kombi-Paket S für 7,99 Euro in vier Wochen sind künftig 4 GB High­speed-Volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum inklu­sive. Bisher waren es 3 GB.

Kunden, die sich für das Kombi-Paket M für 12,99 Euro in vier Wochen entscheiden, zahlen jeweils 12,99 Euro und bekommen 8 GB anstelle der bisher übli­chen 6 GB unge­dros­seltes Surf­volumen in jedem Vier-Wochen-Zeit­raum. Die Inklu­siv­leis­tung im Kombi-Paket L wird von 12 GB auf 16 GB verbes­sert. Die Grund­gebühr beträgt unver­ändert 17,99 Euro in vier Wochen. Für Neukunden gelten die genannten Kondi­tionen ab 7. Juni auto­matisch. Bestands­kunden profi­tieren ab dem jeweils nächsten Abrech­nungs­zeit­raum.

Star­ter­sets zum halben Preis

Im Zeit­raum vom 7. bis 25. Juni sind die Star­ter­sets von Aldi Talk in den Filialen des Lebens­mittel-Disco­unters und online zum halben Preis erhält­lich. Die SIM-Karte kostet demnach im Akti­ons­zeit­raum 4,99 Euro anstelle der sonst übli­chen 9,99 Euro. Das Start­gut­haben von 10 Euro bleibt unver­ändert.

In einer weiteren Meldung haben wir über aktu­elle Aktionen der Mobil­funk-Netz­betreiber berichtet.