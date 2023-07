Aldi Talk: So geht es mit den LTE-Tarifen weiter

Wie berichtet führt Aldi Talk zum 11. Juli neue Tarife ein. Die Grund­gebühren erhöhen sich gegen­über den aktu­ellen Kombi-Paketen. Dafür bekommen die Kunden neben einem Zugang zum 5G-Netz mehr Daten­volumen und eine höhere Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit. Doch was passiert mit den Tarifen, die der Prepaid-Discounter erst vor wenigen Wochen einge­führt hat? Anfang Juni hatte Aldi Talk bereits mehr Daten­volumen in die Kombi-Pakete gepackt, ohne die Preise zu erhöhen.

Zumin­dest Bestands­kunden sollen auch in Zukunft die Möglich­keit haben, die "alten" Kombi-Pakete zu buchen, mit denen der Zugang zum GSM- und LTE-Netz, nicht aber zum 5G-Netz möglich ist. Das bestä­tigte die Pres­sestelle von Aldi Süd auf Anfrage von teltarif.de. Wie lange die Alt-Tarife noch verfügbar sein werden, ist aber genauso offen wie die Frage, wie es mit den anderen Tarifen des Disco­unters weiter­geht. Weitere Details zu Aldi-Talk-Tarifen

Fotos: teltarif.de/Samsung/Nokia, Logo: Aldi, Montage: teltarif.de Aldi Talk bietet neben seinen Kombi-Paketen auch Musik-Pakete an, bei denen der Zugang zur Musik-Flat­rate von "Aldi Music powered by Napster" inklu­sive ist. Dazu kommen reine Daten­tarife für Tablet- und Note­book-Besitzer und die Jahres­pakete, die aber nicht dauer­haft, sondern nur von Zeit zu Zeit im Rahmen von Aktionen gebucht werden können. Werden auch diese Tarife teurer und bekommen dafür den 5G-Zugang, eine höhere Surf-Geschwin­dig­keit und ggf. mehr Daten­volumen? Das ist derzeit noch nicht bekannt.

Aktu­elle Jahres­pakete-Aktion endet

Wer sich für ein Jahres­paket von Aldi Talk inter­essiert, muss sich beeilen. Die aktu­elle Aktion endet am 9. Juli. Spätes­tens am Sonntag muss der Tarif demnach gebucht werden. Das Jahres­paket XS kostet 59,99 Euro und bietet 15 GB LTE-Volumen. Im Jahres­paket S für 99,99 Euro steigt das Kontin­gent für den mobilen Internet-Zugang auf 60 GB. Kunden, die das Jahres­paket L für 149 Euro wählen, bekommen 120 GB Surf­volumen.

In allen Jahres­paketen ist außerdem eine Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand enthalten. Die Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit des mobilen Internet-Zugangs ist auf 25 MBit/s begrenzt - wie in den alten Kombi-Paketen.

In einem weiteren Beitrag haben wir bereits über die seit Juni verfüg­baren Kombi-Pakete von Aldi Talk berichtet.