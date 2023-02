Aldi Talk: Allnet-Flat mit 12 GB für 10 statt 18 Euro

Aktion für Aldi-Talk-Kombi-Paket L

Bild: Aldi Talk / Medion In seinem News­letter kündigt Aldi momentan eine Tarif-Aktion an, die es sowohl in den Aldi-Filialen als auch online auf der Webseite des Prepaid-Discoun­ters gibt. Ange­spro­chen werden dabei aller­dings nicht Bestands­kunden, sondern Inter­essenten, die ein neues Star­ter­paket von Aldi Talk online oder in einer Filiale erwerben.

Zu beachten ist, dass die Aktion nur im ersten Vier-Wochen-Zeit­raum nach Akti­vie­rung der neuen SIM-Karte gilt - danach werden die regu­lären Tarif-Preise berechnet.

Das sind die Kondi­tionen der Spar-Aktion

Konkret handelt es sich um die Aldi-Talk-Tarif­option Kombi-Paket L. Zunächst muss der Kunde für 9,99 Euro ein Star­ter­paket inklu­sive 10 Euro Start­gut­haben erwerben.

Bei Auswahl des Kombi-Pakets L im SIM-Karten-Akti­vie­rungs­pro­zess auf der Webseite kostet das Paket für die ersten vier Wochen ab Akti­vie­rung der SIM-Karte nur 10 Euro statt 17,99 Euro, die direkt bei Akti­vie­rung mit dem Start­gut­haben verrechnet werden. Bei Auswahl der Zahlungsart "Bank­konto" wird der ermä­ßigte Preis in Höhe von 10 Euro direkt vom Bank­konto abge­bucht. Aktion für Aldi-Talk-Kombi-Paket L

Bild: Aldi Talk / Medion

Bei ausrei­chendem Guthaben verlän­gert sich das Kombi-Paket L auto­matisch, wenn keine Abbe­stel­lung zum Ende der Lauf­zeit erfolgt. Ab dem zweiten Vier-Wochen-Zeit­raum kostet es dann aller­dings regulär 17,99 Euro. Enthalten sind eine inner­deut­sche Allnet- und SMS-Flat sowie 12 GB Daten­volumen im Telefónica-Netz mit maximal 25 MBit/s im Down­load und 10 MBit/s im Upload. Der Kunde kann nach Ende des ersten Vier-Wochen-Zeit­raums natür­lich auch in eine andere Tarif­option wech­seln.

Bei einem auf der Webseite gebuchten Kombi-Paket L steht zwar der regu­läre Preis von 17,99 Euro, gleich­zeitig heißt es dort aber: "Im Preis für das Starter-Set ist Kombi-Paket L in den ersten vier Wochen enthalten. Das Kombi-Paket L wird bei Starter-Set-Bestel­lung vorge­merkt und kann im Rahmen der SIM-Akti­vie­rung vom Start­gut­haben dazu gebucht werden."

