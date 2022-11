Aldi Talk bietet vom 17. November bis 31. Dezember seine Jahres­pakete wieder an. Wer die SIM-Karte in einer Filiale kauft, bekommt zudem einen Einkaufs­gut­schein.

Aldi Talk bietet auch in diesem Jahr rund um die Advents- und Weih­nachts­zeit seine Jahres­pakete an. Die Aktion startet am 17. November und läuft bis zum Jahres­ende. Die Kondi­tionen ähneln denen aus vergan­genen Aktionen rund um Jahres­pakete. Inter­essenten haben aber die Möglich­keit, sich einen zusätz­lichen Bonus zu sichern. Zudem ist es möglich, rund um den Black Friday das Star­terset zu Sonder­kon­ditionen zu bekommen.

Das Jahres­paket XS beinhaltet eine Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand sowie 12 GB High­speed-Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang. Die Daten­menge kann flexibel über den 365 Tage langen Nutzungs­zeit­raum einge­setzt werden. Der Tarif schlägt mit 59,99 Euro zu Buche. Aldi Talk Jahrespakete

Foto: Aldi Inter­essenten, die sich für das Jahres­paket S entscheiden, bekommen für 99,99 Euro eine Alle-Netze-Flat­rate für Anrufe und Kurz­mit­tei­lungen. Dazu kommen 50 GB unge­dros­seltes Daten­volumen, die sich eben­falls flexibel über den ein Jahr langen Nutzungs­zeit­raum verwenden lassen.

Für Viel­nutzer hat Aldi Talk noch das Jahres­paket L im Angebot, das 149 Euro kostet. Hier sind eben­falls unbe­grenzte Tele­fonate und SMS-Mittei­lungen in alle Netze inklu­sive. Dazu kommen 100 GB High­speed-Surf­volumen. Auch dieses Daten­paket lässt sich flexibel über den einjäh­rigen Nutzungs­zeit­raum verwenden.

"Mega Bundle" mit Smart­phone

Samsung Galaxy A04s Datenblatt

Wie in den Vorjahren bietet Aldi Talk das Jahres­paket XS auch wieder zusammen mit einem Smart­phone an. Dabei handelt es sich dieses Mal um das Samsung Galaxy A04s, das im freien Handel derzeit zu Preisen ab etwa 130 Euro erhält­lich ist. Das "Mega Bundle" genannte Paket aus Handy und Tarif kostet 159 Euro, sodass der Tarif in diesem Fall rech­nerisch für etwa 30 Euro zu bekommen ist.

Inter­essenten können das gewünschte Jahres­paket auf eine belie­bige Aldi-Talk-SIM-Karte aufbu­chen. Das Star­terset kostet regulär 9,99 Euro und beinhaltet 10 Euro Start­gut­haben. Im Akti­ons­zeit­raum vom 17. November bis 4. Dezember redu­ziert sich der Kauf­preis auf 4,99 Euro. Wer das Star­terset ab 17. November und bis spätes­tens 31. Dezember in einer Filiale von Aldi Nord oder Aldi Süd kauft, erhält einen Einkaufs­gut­schein über 5 Euro als Bonus. Ausge­nommen sind die Mega Bundles, bei denen statt­dessen die SIM-Karte schon inklu­sive ist.

Aldi Talk weist darauf hin, dass sich das Jahres­paket auto­matisch um ein Jahr verlän­gert, sofern der Kunde für ausrei­chendes Guthaben auf dem Prepaid-Konto sorgt. Die Kunden tele­fonieren, simsen und surfen im GSM- und LTE-Netz von Telefónica. Der mobile Internet-Zugang ist auf eine maxi­male Über­tra­gungs­geschwin­dig­keit von 25 MBit/s begrenzt.

Wie berichtet, hat auch Penny Mobil eine Neukunden-Aktion gestartet.