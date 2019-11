Aldi Talk: Prepaid-Jahrespaket ab sofort verfügbar

Das von Aldi Talk ange­kündigte Jahres­paket wird wie geplant ab sofort ange­boten. Der neue Prepaid-Akti­onstarif ist bis zum Jahres­ende sowohl bei Aldi Nord als auch bei Aldi Süd erhält­lich. Bestands­kunden haben die Möglich­keit, einen Tarif­wechsel in das Jahres­paket vorzu­nehmen, das wahl­weise in einer SIM-only-Vari­ante und im Paket mit Smart­phone erhält­lich ist.

Kunden, die sich für das Star­terset mit SIM-Karte, aber ohne Handy entscheiden, zahlen 59,99 Euro. Dafür bekommen die Kunden für ein Jahr eine Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand inner­halb Deutsch­lands. Eben­falls im Preis für das Jahres­paket enthalten sind 12 GB unge­dros­seltes Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang. Dabei besteht - wie bei allen Tarifen des Prepaid-Discoun­ters - auch die Möglich­keit, das LTE-Netz zu nutzen.

Der Internet-Zugang ist mit bis zu 21,6 MBit/s im Down­stream und 8,6 MBit/s im Upstream möglich. Dazu haben die Kunden die Möglich­keit, über LTE und WLAN zu tele­fonieren - eine Funk­tion, die Discounter in den Mobil­funk­netzen der Deut­schen Telekom und von Voda­fone bislang nicht anbieten können.

Rech­neri­scher Monats­preis von knapp 5 Euro

Aldi Talk startet Jahrespaket Rechnet man die Jahres­gebühr auf einzelne Monate um, so ergibt sich eine Grund­gebühr von jeweils 5 Euro für eine Allnet-Flat plus Daten-Flat. Doch Vorsicht: Die 12 GB Surf-Volumen klingen auf den ersten Blick nach einem großen Paket, doch auch diese Inklu­sivleis­tung gilt nicht mona­teweise, sondern für ein ganzes Jahr.

Rech­nerisch steht jeden Monat demnach 1 GB Surf-Volumen zur Verfü­gung. Vorteil gegen­über monat­lich abge­rech­neten Tarifen: Der Kunde ist in der Nutzung flexi­bler. Verbraucht er im Alltag kaum Daten­volumen, weil er zuhause und am Arbeits­platz in der Regel einen WLAN-Zugang hat, so kann er die Inklu­sivleis­tung gezielt dann einsetzen, wenn er auf den mobilen Zugang ange­wiesen ist - etwa im Urlaub oder auf Dienst­reisen.

Akti­onstarif im Paket mit Samsung Galaxy A10

Als Alter­native zur SIM-only-Vari­ante ist das Jahres­paket von Aldi Talk auch im Paket mit dem Samsung Galaxy A10 erhält­lich. Dieses Angebot gilt dem Discounter zufolge, "solange der Vorrat reicht". Denkbar wäre, dass es zu Verfüg­barkeits­engpässen kommt. Das Bundle aus Smart­phone und Tarif schlägt mit einem Kauf­preis von 159 Euro zu Buche.

Im freien Handel ist das Samsung Galaxy A10 derzeit zu Preisen ab etwa 130 Euro erhält­lich. Für knapp 30 Euro Aufpreis bekommen Inter­essenten den Jahres-Tarif mit dazu. Das ist kein schlechtes Angebot für Inter­essenten, die sowohl Smart­phone als auch Tarif nutzen möchten.

Wenn Sie sich grund­sätz­lich für einen neuen Mobil­funk­vertrag oder eine neue Prepaid­karte inter­essieren, empfehlen wir Ihnen unseren Tarif­vergleich auf teltarif.de. Damit können Sie ein Angebot ermit­teln, das Ihren Anfor­derungen am nächsten kommt.

