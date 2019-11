Aldi Talk startet Jahrespaket: Allnet-Flat mit 12 GB

Aldi Talk bietet ab 21. November einen neuen Akti­onstarif an, dessen Grund­gebühr 59,99 Euro beträgt - aller­dings gleich für ein ganzes Jahr. Das Jahres­paket des Prepaid-Discoun­ters erin­nert an vergleich­bare Tarife, die Tchibo mobil bereits seit geraumer Zeit im Angebot hat. Wie Tchibo reali­siert auch Aldi seine Mobil­funk­tarife im Netz der Telefónica. Doch was bekommen Inter­essenten zum Preis von 59,99 Euro für 365 Tage?

Im Jahres­paket von Aldi Talk, das rech­nerisch mit einer monat­lichen Grund­gebühr von knapp 5 Euro zu Buche schlägt, ist eine Allnet-Flat für Tele­fonate und den SMS-Versand enthalten. Dazu kommen 12 GB Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang. Dabei gilt es zu beachten, dass es sich um 12 GB pro Jahr und nicht etwa pro Monat handelt.

Rech­nerisch steht somit 1 GB Daten­volumen im Monat zur Verfü­gung. Aller­dings ist der Nutzer flexi­bler als bei einer monat­lich abge­rech­neten Allnet-Flat mit 1 GB High­speed-Volumen. Die 12 GB lassen sich nämlich flexibel auf den gesamten Nutzungs­zeit­raum aufteilen. Dabei steht auch der Zugang zum LTE-Netz zur Verfü­gung, wobei die Daten­über­tragungs­geschwin­digkeit auf 21,6 MBit/s im Down­stream begrenzt ist.

Daten-Drossel für bis zu zwölf Monaten

Aldi Talk startet Jahrespaket Wie das Klein­gedruckte verrät, wird die Perfor­mance des mobilen Internet-Zugangs auf maximal 56 kBit/s gedros­selt, sobald die 12 GB High­speed-Volumen verbraucht sind. Diese Dros­selung gilt für den Rest der Tarif­lauf­zeit, sprich: Für den Rest des Jahres, für das der Tarif gebucht wurde. Ob es Möglich­keiten gibt, unge­dros­seltes Daten­volumen nach­zubu­chen, ist noch nicht bekannt.

Das Jahres­paket von Aldi Talk verlän­gert sich nach zwölf Monaten auto­matisch um ein weiteres Jahr, sofern ausrei­chendes Guthaben auf dem Prepaid­konto vorhanden ist. Alter­nativ kann der Kunde das Jahres­paket kündigen, um einen anderen Tarif des Prepaid-Discoun­ters zu nutzen.

Optional bietet Aldi zum Akti­onstarif das Jahres­paket auch im Bundle mit dem Samsung Galaxy A10 an. Der Gesamt­preis für das "Mega-Bundle" genannte Produkt beläuft sich auf 159 Euro. Die Ange­bote sind zunächst bis zum Jahres­ende erhält­lich.

Wenn Sie gerade vor der Entschei­dung für einen neuen Mobil­funk­tarif stehen, werfen Sie doch einmal einen Blick auf unseren Tarif­vergleich. Damit haben Sie die Möglich­keit, ein Angebot zu ermit­teln, das Ihrem Nutzungs­verhalten am nächsten kommt.

