Aldi Talk: Allnet-Flat mit 12 GB im Jahrespaket

Aldi Talk legt sein Jahres­paket mit Allnet-Flat und 12 GB High­speed-Daten­vo­lumen wieder auf. Optional ist der Tarif auch in Verbin­dung mit einem Samsung-Galaxy-Smart­phone erhält­lich.

Aldi Talk legt sein aus dem vergan­genen Jahr bekanntes Jahres­paket wieder auf. Im Akti­ons­zeit­raum vom 18. Juni bis 31. Juli haben Neu- und Bestands­kunden die Möglich­keit, den Tarif zum Jahres­preis von 59,99 Euro zu buchen. Inter­es­senten bekommen zu diesem Preis eine Allnet-Flat für Tele­fo­nate und den SMS-Versand sowie 12 GB unge­dros­seltes Daten­vo­lumen für den mobilen Internet-Zugang. Aldi Talk Jahrespaket wieder da

Foto: Aldi Talk Zu beachten ist, dass die 12 GB Daten­vo­lumen nicht monat­lich oder alle vier Wochen zurück­ge­setzt werden, sondern für das gesamte Jahr gelten. Vorteil: Kunden können den Daten­ver­brauch über die zwölf Monate flexibel gestalten. Nach­teil: Ist das High­speed-Volumen beispiels­weise schon im ersten Monat verbraucht, so wird die Perfor­mance des mobilen Internet-Zugangs für den Rest des ange­fan­genen Jahres auf maximal 56 kBit/s gedros­selt. Gesurft wird über GPRS, UMTS und LTE mit bis zu 21,6 MBit/s im Down­stream.

Weiteres Daten­vo­lumen nach­buchbar

Kunden, die mehr als die 12 GB unge­dros­seltes Daten­vo­lumen benö­tigen, haben die Möglich­keit, für jeweils 6,99 Euro zusätz­liche Surf­pa­kete mit jeweils 1 GB High­speed-Surf­vo­lumen nach­zu­bu­chen. Das ist nicht ganz so günstig, wenn man bedenkt, dass Aldi Talk mit dem Paket S einen Tarif anbietet, der für 7,99 Euro in vier Wochen neben der Allnet-Flat gleich 3 GB unge­dros­seltes Internet-Volumen bietet.

Über­ra­schend sollte die Daten­drossel für die Kunden indes nicht kommen. Sind 80 Prozent der im Tarif enthal­tenen 12 GB verbraucht, so erhält der Nutzer einen entspre­chenden Hinweis per SMS. Danach stehen noch 2,4 GB High­speed-Volumen zur Verfü­gung. Ist diese Daten­menge eben­falls verbraucht, so infor­miert eine zweite Kurz­mit­tei­lung über die dann grei­fende Daten-Drossel.

Jahres­paket optional mit Smart­phone

Kunden, die zum Tarif auch ein Smart­phone haben möchten, bekommen von Aldi Talk ab 18. Juni das Samsung Galaxy A10 zusammen mit der SIM-Karte für 149 Euro. Dieses "Mega-Bundle" gibt es nur in den Aldi-Filialen. Die Nutzung des Tarifs ist für das erste Jahr im Preis enthalten. Ohne Smart­phone ist das Star­terset für 59,99 Euro zu bekommen.

Bestands­kunden haben die Möglich­keit, aus einem belie­bigen Tarif zum Jahres­paket zu wech­seln, sofern ausrei­chendes Guthaben auf dem Prepaid­konto vorhanden ist. Die Umstel­lung kann über das Kunden­menü auf der Webseite von Aldi Talk oder über die App des Prepaid-Discoun­ters vorge­nommen werden.

In einem Ratgeber haben wir die Tarife der Super­markt-Discounter mitein­ander vergli­chen.