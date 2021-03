Aldi Talk: Prepaidkarte im Paket mit iPhone 12 mini

iPhone 12 mini bei Aldi Talk

Quelle: alditalk.de, Screenshot: teltarif.de Aldi Talk verkauft im Online-Shop jetzt auch Prepaid­karten im Paket mit einem aktu­ellen Smart­phone von Apple. Beworben wird das Bundle aus dem Aldi Talk Paket L und dem iPhone 12 mini mit 128 GB Spei­cher­kapa­zität für zusammen 49,99 Euro im Monat. Für den Smart­phone-Kauf steht dabei ein zins­loses Finan­zie­rungs­modell über Klarna zur Verfü­gung. Doch was steckt hinter dem Angebot und wie setzt sich der Paket­preis zusammen?

Die bewor­benen 49,99 Euro ergeben sich "aus der Summe der monat­lichen Kosten der Handy­finan­zie­rung und den rech­nerisch im Durch­schnitt anfal­lenden monat­lichen Kosten für die darge­stellte Tarif­option", wie es im "Klein­gedruckten" heißt. Das iPhone 12 mini schlägt dabei mit einem Kauf­preis von 732 Euro zu Buche, der über sechs, zwölf oder 24 Monate finan­ziert werden kann.

So kommt der bewor­bene Preis zustande

iPhone 12 mini bei Aldi Talk

Quelle: alditalk.de, Screenshot: teltarif.de Bei zwei Jahren Lauf­zeit fallen für das Smart­phone monat­liche Kosten von 30,50 Euro an. Die Tarife von Aldi Talk werden nicht monat­lich, sondern im Vier-Wochen-Rhythmus abge­rechnet. Unter Berück­sich­tigung des Neukun­den­vor­teils für die initiale Opti­ons­buchung fallen die Grund­gebühren bei zwei Jahren Lauf­zeit 26 Mal an.

Das Paket L des Prepaid-Discoun­ters kostet 17,99 Euro pro Abrech­nungs­zeit­raum. Über zwei Jahre kommen demnach 467,74 Euro zusammen. Der Monats­preis beträgt somit rech­nerisch 19,49 Euro. Zusammen mit den 30,50 Euro für das Smart­phone ergeben sich die bewor­benen 49,99 Euro.

Güns­tiger Smart­phone-Preis

Der Preis von 732 Euro für das iPhone 12 mini ist im Vergleich zu anderen Händ­lern recht gut. So fallen für die 128-GB-Version des Handys in der Regel noch Preise ab etwa 750 Euro an. Güns­tiger wird es nur für Inter­essenten, die das Modell mit 64 GB Spei­cher­platz kaufen. Dieses ist zum Teil schon für unter 700 Euro zu bekommen.

Mit dem Aldi Talk Paket L bekommen die Kunden eine Allnet-Flat für Tele­fonate und den SMS-Versand, die in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 12 GB unge­dros­seltes Daten­volumen mit sich bringt. Wer den Tarif nicht nutzen möchte, kann das iPhone natür­lich auch mit jeder anderen SIM-Karte kombi­nieren. Das Aldi-Talk-Star­terset, das norma­ler­weise mit einem Kauf­preis von 9,99 Euro zu Buche schlägt, wird im Rahmen des Paket-Ange­bots nicht berechnet.

Erst vor wenigen Wochen hatte Aldi Talk das Daten­volumen in seinen höher­wer­tigen Tarifen erhöht.