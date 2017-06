Aldi Süd: Kostenloses GB bei Identitätsprüfung - auch in der Filiale

Ali Süd bietet ab 1. Juli auch die Identifizierung in der Filiale an In weniger als drei Wochen muss beim Kauf einer jeden Prepaid-Karte in Deutschland der Ausweis gezeigt werden beziehungs­weise die eigene Identität mit der Prepaid-Karte verknüpft werden. Diese sogenannte Ausweis-Pflicht für Prepaid-Karten gilt ab 1. Juli dieses Jahres und ist eine Maßnahme der Bundes­regierung zur Terrorismus­bekämpfung. Ein einheitliches Verfahren zur Identifi­zierung gibt es allerdings nicht. So bieten die Telekom und Telefónica etwa ein Video-Ident-Verfahren oder die Daten­erfassung im Shop an. Aldi Süd geht noch einen Schritt weiter und bietet auch eine dritte Methode an.

Identifizierung in der Filiale oder per Video-Chat

Als bekannt wurde, dass die Ausweis-Pflicht bei Kauf einer neuen Prepaid-Karte kommt, war vor allem bei den Lebens­mittel-Discountern Aldi und Lidl nicht sofort klar, wie das Verfahren gehandhabt werden soll. Bisher wurden die Prepaid-Karten wie alle andere Produkte verkauft und erst nach­träglich aktiviert. Nun aber ist zumindest im Fall von Aldi Süd klar: Die Identifizierung kann auch durch einen Mitarbeiter in der Filiale erfolgen. Dieser scannt die Daten vor Ort und übermittelt diese an den Aldi Talk Dienstleister Medion - Aldi Süd selbst speichert bei dem Vorgang keine Kundendaten.

Alternativ soll sich eine neue Prepaid-Karte ab dem 1. Juli auch über den Video-Chat auf alditalk.de freischalten lassen.

Identifizierung bei Post, Sparkassen und DPD-Shops

Zudem sollen sich Prepaid-Karten von Aldi-Talk künftig auch bei der Post aktivieren lassen. Die Post bietet mit Post-Ident bereits seit Jahre ein Verifizierungs­verfahren an, bei dem die Ausweis­daten erfasst und an einen Anbieter übermittelt werden können. Darüber hinaus sollen auch ausgewählte Sparkassen-Filialen und DPD-Shops kooperieren und die Identifizierung vornehmen können. Weitere Informationen hierzu folgen am 1. Juli auf alditalk.de.

Grundsätzlich müssen die Ausweis­daten lediglich bei neu gekaufte Prepaid-Karten übermittelt werden. Wer bereits eine Karte hat, muss dies nicht nach­träglich tun. Neu­kunden die eine Identitäts­prüfung zwischen Anfang Juli und Ende September durchführen lassen erhalten für die Dauer von vier Wochen kostenlos ein Gigabyte mehr Daten­volumen.

