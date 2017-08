Telefónica äußert sich zur Prepaid-Aktivierung

Wie der Mobilfunkkonzern Telefónica als Inhaber der Mobilfunk­marke Aldi Talk gegenüber teltarif.de mitteilt, liegen die Probleme mit der Aktivierung nicht zwingend in der Hand von Aldi Talk selbst. Vielmehr sind die Probleme bei dem Dienst­leister zu suchen, welcher für die Identifizierung bei der SIM-Karten-Aktivierung via Post- und Video-Ident zuständig ist. So heißt es in der Stellungnahme, Zitat Telefónica: "In der Nachprüfung durch den Telekommunikations­anbieter werden [...] alle anerkannten Ausweis­dokumente akzeptiert, insofern diese den BNetzA-Vorgaben entsprechen und erfolgreich geprüft wurden. Wir arbeiten zusammen mit unseren Dienst­leistern daran, die Services für die Prepaid-Identifizierung - und damit auch das Angebot an akzeptierten Dokumenten - in den kommenden Monaten zu erweitern. Prinzipiell müssen dabei stets die regulatorischen Vorgaben beachtet werden."

In diesem Zusammenhang wirft Telefónica die berechtigte Frage in den Raum, warum sich die Verbraucher­zentrale Niedersachsen auf Aldi Talk beschränkt und nicht andere Prepaid-Anbieter mit einschließt. Fakt ist, dass die Sache durch Flüchtlings­helfer bekannt wurde, weshalb vermutlich vorläufig nur Aldi Talk in den Fokus der Verbraucherzentrale gerückt ist.