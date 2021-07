Aldi Talk: Drei Mal 10 GB zum neuen Smartphone

Aldi Talk will auch vermehrt Smart­phones verkaufen - und lockt neue Käufer mit insge­samt bis zu 30 GB Daten­volumen ohne Aufpreis. Dabei lohnt aber ein Blick aufs Klein­gedruckte.

Datenbonus für Kauf eines neuen Smartphones

Bild: Medion Mobile / Aldi Talk Aldi Talk ist schon seit längerer Zeit kein reiner Tarif-Discounter mehr. In seinem Online-Shop bietet der im o2-Netz ange­sie­delte Discounter auch Smart­phones an, die immer wieder mal güns­tiger oder auch teurer sein können als in anderen Shops - ein Preis­check auf Preis­ver­gleichs­seiten ist hierbei stets sinn­voll.

Nun will Aldi Talk wieder vermehrt auf sein Smart­phone-Angebot aufmerksam machen und nimmt hierfür die UMTS-Abschal­tung zum Anlass.

Wech­sel­wochen bis zum 1. August

Bild: Medion Mobile / Aldi Talk Im Akti­ons­zeit­raum vom 19. Juli bis zum 1. August haben Kunden bei Aldi Talk die Möglich­keit, ein neues 4G/LTE-fähiges Smart­phone oder Tablet auf alditalk.de zu kaufen und hierfür einen Daten­bonus von drei Mal 10 GB zu erhalten. Als Beispiel nennt Aldi Talk das Samsung Galaxy A12 mit 32 GB für 129 Euro. Bei anderen Händ­lern kostet dieses aktuell mindes­tens 10 Euro mehr.

Wer ein Gerät online bestellt hat, erhält zusammen mit der Hard­ware einen Gutschein zuge­schickt, der in der Aldi Talk App einge­löst werden muss. Damit erhält der Kunde drei Mal 10 GB für jeweils 28 Tage zusätz­lich zum Daten­volumen des eigenen Tarifs. Bei aktiver Tarif­option mit Inklu­siv­daten­volumen wird zuerst der 10-GB-Daten­bonus verbraucht.

Der Daten­bonus ist bis spätes­tens 31. Dezember akti­vierbar. Nicht verbrauchtes Daten­volumen verfällt am Ende der Lauf­zeit. Nach Verbrauch des Inklu­siv­daten­volu­mens nutzen die Kunden dann das gege­benen­falls noch vorhan­dene Daten­volumen einer aktiven Tarif­option, ohne gebuchte Tarif­option gelten die Preise des Adi-Talk-Basis­tarifs.

Seit Juni sind auch die Prepaid-Jahres­pakete von Aldi Talk wieder verfügbar. Wir verglei­chen diese mit denen von Lidl Connect und anderen Provi­dern.