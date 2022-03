Aldi Talk bietet neben seinen Paketen für Smart­phone-Besitzer nach wie vor auch ein grund­gebühr­freies Preis­modell und verschie­dene Tarif-Optionen an - unter anderem für die mobile Internet-Nutzung. Bei den Daten-Paketen hat der Prepaid-Discounter jetzt einige Ände­rungen vorge­nommen, wie ein Blick auf die Webseite der Mobil­funk-Marke verrät.

Das Daten-Paket S kostet jetzt 4,99 Euro in vier Wochen. Die Option für die mobile Internet-Nutzung ist somit in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 1 Euro teurer als bisher. Dafür verdop­pelt Aldi Talk die Inklu­siv­leis­tung. Anstelle von 1 GB bekommen die Kunden jetzt 2 GB unge­dros­seltes Daten­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum.

"Altes" Daten-Paket M gibt es nicht mehr

Aldi Talk verändert Daten-Optionen

Screenshot: teltarif.de, Quelle: alditalk.de Das bishe­rige Daten-Paket M für 6,99 Euro in vier Wochen, mit dem Nutzer jeweils 3 GB High­speed-Surf­volumen zur Verfü­gung hatten, gibt es nicht mehr. Statt­dessen wird das bishe­rige Daten-Paket L jetzt als Daten-Paket M bezeichnet. Für 9,99 Euro in vier Wochen bekommen die Kunden jeweils 5 GB High­speed-Surf­volumen.

Für 14,99 Euro in vier Wochen war bisher das Daten-Paket XL mit 10 GB Inklu­siv­volumen erhält­lich. Diese Option wird von Aldi Talk jetzt als Daten-Paket L vermarktet. Preis und Inklu­siv­leis­tung bleiben unver­ändert. Eine neue XL-Option, die beispiels­weise für einen höheren Grund­preis noch mehr Surf­volumen bieten könnte, gibt es nicht.

Wie weiter mit Bestands­kunden

Unklar ist, wie es für Bestands­kunden weiter­geht, die eine der Optionen gebucht haben, die nicht mehr im Angebot sind. Nutzer in den Tarifen für 9,99 bzw. 14,99 Euro in vier Wochen können vermut­lich damit leben können, dass sich die Bezeich­nungen ihrer Optionen ändern. Wer aktuell beispiels­weise bislang den 1-GB-Tarif für 3,99 Euro nutzt, möchte aber viel­leicht nicht 1 Euro mehr bezahlen, auch wenn sich die Inklu­siv­leis­tung verbes­sert. Wir haben bei der Aldi-Pres­sestelle nach­gefragt und werden darüber berichten, sobald weitere Details vorliegen.

Kunden von Aldi Talk tele­fonieren, simsen und surfen im Mobil­funk­netz von Telefónica. Anrufe sind auch über VoLTE und WLAN Call möglich. Für den mobilen Internet-Zugang stehen bis zu 25 MBit/s im Down­stream zur Verfü­gung. Dabei ist die Neuord­nung der Daten­pakete nicht die einzige Ände­rung bei Aldi Talk. Wie berichtet hat der Discounter auch einen neuen Tarif für unter 3 Euro in vier Wochen einge­führt.