Aldi-Talk-Aktion: Kostenloses Extra-Datenvolumen

Daten-Aktion bei Aldi Talk Aldi Talk hat eine Aktion für Neu- und Bestands­kunden ange­kün­digt. Inter­es­senten haben die Möglich­keit, im Zeit­raum vom 1. Februar bis 30. April über die App des Prepaid-Discoun­ters zusätz­li­ches Daten­vo­lumen zu bekommen. Wie das Unter­nehmen mitteilte, ist der App-Bonus für alle Kombi- und Musik-Pakete sowie für die Internet-Flat­rates mit Ausnahme der 24-Stunden-Flat verfügbar.

Für die gebuchte Tarif­op­tion bekommen die Kunden in der App einen Bonus von zehn Prozent des Daten­vo­lu­mens für die jeweils aktu­elle Options-Lauf­zeit. Im Akti­ons­zeit­raum steht dem Kunden bei jeder Neubu­chung oder auto­ma­ti­schen Verlän­ge­rung erneut der App-Bonus zur Verfü­gung. Inter­es­senten, die aktiv die Aldi-Talk-App verwenden, bekommen demnach in den kommenden drei Monaten regel­mäßig zusätz­li­ches Daten­vo­lumen.

Aktu­elle App-Version Voraus­set­zung

Wie der Discounter weiter mitteilte, sollten Kunden, die von der Aktion profi­tieren möchten, über­prüfen, ob sie die aktu­elle Version der Aldi-Talk-App nutzen. Der Bonus muss in der App analog zur Buchung einer Tarif­op­tion akti­viert werden. Er läuft dann bis zum Ende der jewei­ligen Opti­ons­lauf­zeit (in der Regel jeweils 28 Tage). Letzt­malig lässt sich das zusätz­liche Daten­vo­lumen nach aktu­ellem Stand am 30. April akti­vieren.

Kunden, die das Aldi Talk Paket S nutzen, bekommen im Rahmen der Aktion in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 150 MB zusätz­li­ches unge­dros­seltes Daten­vo­lumen, wenn der Bonus über die App akti­viert wird. Beim Paket M beträgt das zusätz­liche High­speed-Volumen 300 MB und Inter­es­senten, die das Paket L gebucht haben, bekommen 500 MB Extra-Volumen. Jeweils zehn Prozent mehr Daten­vo­lumen erhalten auch Anwender, die die Musik-Pakete M und L bzw. die Internet-Flat­rates S, M, L und XL nutzen.

App für Android und iOS verfügbar

Die Aldi-Talk-App ist für Android und iOS verfügbar. Sie wurde im vergan­genen Jahr grund­le­gend über­ar­beitet. Die Aktion soll vermut­lich auch dazu beitragen, den Kunden die Verwen­dung der App schmack­haft zu machen. Einmal mit der Anwen­dung vertraut gemacht ist es auf diesem Weg schließ­lich auch möglich, den eigenen Tarif zu admi­nis­trieren, ohne beispiels­weise den Weg über die tele­fo­ni­sche Kunden­be­treuung zu gehen.

Aldi Talk konnte sich in der aktu­ellen Ausgabe des Service­Atlas Mobil­funk auch wieder als Top-Provider durch­setzen. In einer weiteren Meldung lesen Sie, in welchen Diszi­plinen Aldi Talk dabei über­zeugt hat.

