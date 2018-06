Aldi Talk startet Allnet-Flat für unter 8 Euro

Aldi Talk wertet seine Smartphone-Tarife und Musik-Pakete auf und bietet hier nun generell eine Allnet-Flat an. Die günstigste Alle-Netze-Flatrate ist dadurch schon für 7,99 Euro in vier Wochen erhältlich.

Aldi Talk verbessert Smartphone-Tarife Der Prepaid-Discounter Aldi Talk wertet seine Smartphone-Tarife deutlich auf. Anstelle der in den kleineren Preismodellen bislang üblichen Minutenpaketen ist ab sofort generell eine Allnet-Flat im Preis enthalten. Das Datenvolumen bleibt ebenso unverändert wie die Grundgebühr, die seit geraumer Zeit nicht mehr monatsweise, sondern alle vier Wochen berechnet wird.

Aus dem bisherigen Paket 300 wird das Paket S, mit dem die Kunden zum Preis von 7,99 Euro in vier Wochen eine Allnet-Flat für Telefonate und den SMS-Versand sowie 1,5 GB ungedrosseltes Datenvolumen für den mobilen Internet-Zugang über GPRS, UMTS und LTE erhalten. Bislang waren abseits einer Community-Flatrate monatlich 300 Einheiten für Anrufe und Kurznachrichten im Preis enthalten.

Das Paket 600 für 12,99 Euro in vier Wochen wird unter der neuen Bezeichnung Paket M fortgeführt. Konnten die Kunden bislang zusätzlich zum Community-Flatrate in jedem Abrechnungszeitraum 600 Einheiten für Anrufe und Kurzmitteilungen nutzen, so steht hier nun ebenfalls eine Allnet-Flat zur Verfügung. Dazu kommen 3 GB Highspeed-Datenvolumen für die Internet-Nutzung im Mobilfunknetz.

Die bisherige Allnet-Flat wird zum Paket L und wird auch in Zukunft zum Preis von 19,99 Euro in vier Wochen angeboten. An diesem Tarif ändert sich abgesehen von der Bezeichnung nichts. Die Kunden bekommen wie bisher eine Flatrate für Telefonate und den SMS-Versand in alle deutschen Netze sowie 5 GB ungedrosseltes Datenvolumen.

Allnet-Flat auch in den Musikpaketen

Aldi Talk verbessert auch seine Musik-Pakete. Hier ist ab sofort ebenfalls eine Allnet-Flat für Telefonate und den SMS-Versand inklusive. Dazu kommen hier das jeweilige Kontingent für den mobilen Internet-Zugang und die Streaming-Flatrate von Aldi life Musik, die dem Angebot von Napster entspricht. Zero Rating für Musikstreaming gibt es allerdings nicht.

Das Musik-Paket M kostet wie bisher 9,99 Euro in vier Wochen und bietet abseits der Allnet- und Musik-Flatrate in jedem Abrechnungszeitraum 1 GB ungedrosseltes Datenvolumen. Im Musik-Paket L für 14,99 Euro in vier Wochen erhöht sich das in jedem Abrechnungszeitraum verfügbare Highspeed-Datenvolumen auf 2 GB.

Von den Tarifänderungen profitieren Neu- und Bestandskunden gleichermaßen. Dabei erfolgt die Umstellung der Bestandskunden auf die neuen Konditionen automatisch. In einer weiteren Meldung haben wir bereits darüber berichtet, welche Verbesserungen Aldi Talk bereits im Februar eingeführt hat.