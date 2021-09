Nutzer eines Kombi- oder Musik-Pakets von Aldi Talk können im Rahmen einer Aktion Extra-Daten­volumen sichern. Der Bonus kann in jedem Abrech­nungs­zeit­raum in Anspruch genommen werden.

Aldi Talk Aktion für Neu- und Bestandskunden

Foto: Medion Aldi Talk hat eine neue Aktion ange­kün­digt, von der Neu- und Bestands­kunden glei­cher­maßen profi­tieren. Das Angebot startet am 22. September und läuft bis zum 22. November. Inter­essenten, die eines der Kombi- oder Musik-Pakete des Prepaid-Discoun­ters gebucht haben, können sich während des Akti­ons­zeit­raums zusätz­liches Daten­volumen für die mobile Internet-Nutzung über GPRS, LTE und - solange verfügbar - UMTS sichern.

Der kosten­lose Daten-Bonus beläuft sich auf 3 GB pro Abrech­nungs­zeit­raum und kann über die Aldi-Talk-App zusätz­lich zum Inklu­siv­volumen des gebuchten Tarifs akti­viert werden. Das Extra-Daten­volumen gilt jeweils bis zum Ende des Aldi-Talk-Pakets, das vom Kunden genutzt wird. Im jeweils nächsten Abrech­nungs­zeit­raum kann das Bonus-Daten­volumen - bis zum 22. November - erneut gebucht werden.

Wie der im Mobil­funk­netz der Telefónica arbei­tende Discounter mitteilte, wird jeweils zuerst das kosten­lose Extra-Daten­volumen verbraucht. Im Anschluss greift der Kunde auto­matisch wieder auf das zu seinem Tarif gehö­rende Inklu­siv­volumen zu. Wird das Kombi- oder Musik-Paket gekün­digt und keine neue Option aus dieser Kate­gorie gebucht, so ist im jeweils nächsten Abrech­nungs­zeit­raum auch die Buchung des 3-GB-Bonus nicht mehr möglich.

Diese Tarife stehen für die Aktion zur Auswahl

Foto: Medion Die Kombi- und Musik-Pakete von Aldi Talk bieten jeweils eine Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand. Sie unter­scheiden sich durch das jeweils enthal­tene High­speed-Daten­volumen. Kunden, die die Musik-Pakete gebucht haben, können außerdem die Musik-Flat­rate Aldi Music ohne Extra-Kosten nutzen. Diese wird in Zusam­men­arbeit mit Napster reali­siert.

Das Kombi-Paket S kostet 7,99 Euro in vier Wochen und bietet in jedem Abrech­nungs­zeit­raum stan­dard­mäßig 3 GB unge­dros­seltes Daten­volumen. Mit der Aktion verdop­pelt sich das Surf-Volumen auf 6 GB. Das Kombi-Paket M schlägt mit jeweils 12,99 Euro zu Buche und beinhaltet 6 GB. Im Kombi-Paket L für 17,99 Euro sind 12 GB enthalten.

Für 9,99 Euro in vier Wochen können Inter­essenten das Musik-Paket M buchen. Hier sind - abseits des Bonus-Volu­mens - in jedem Monat 2 GB unge­dros­seles Daten­volumen enthalten. Für 14,99 Euro ist das Musik-Paket L erhält­lich. Hier beträgt das Daten-Kontin­gent 5 GB in jedem 28-Tage-Zeit­raum.

Wenn Sie sich für einen neuen Mobil­funk­ver­trag oder eine Prepaid­karte inter­essieren, empfehlen wir Ihnen einen Blick auf unseren Tarif­ver­gleich. Damit können Sie die aktu­ellen Ange­bote ermit­teln, die Ihrem Nutzungs­ver­halten am besten entspre­chen.