5G beim Prepaid-Discounter: Test mit Aldi Talk

Aldi Talk bietet seinen Kunden jetzt auch die 5G-Nutzung an. Wir wollten wissen, wie das in der Praxis funk­tio­niert und berichten über unsere Erfah­rungen, die wir in unmit­tel­barer Nähe eines 5G-Senders gemacht haben.

Aldi Talk bietet als erster Prepaid-Discounter auf dem deut­schen Mobil­funk­markt die Nutzung des 5G-Netzes an. Kunden, die eines der neuen Kombi-Pakete buchen, können darüber hinaus den Internet-Zugang mit bis zu 50 MBit/s im Down­stream und 25 MBit/s im Upstream nutzen. In den anderen Tarifen der Mobil­funk­marke von Aldi stehen weiterhin nur bis zu 25 MBit/s im Down­stream und 10 MBit/s im Upstream zur Verfü­gung. 5G bei MEDIONmobile

Foto: teltarif.de Wir wollten wissen, wie 5G mit Aldi Talk funk­tio­niert und haben eine SIM-Karte im Tarif Kombi-Paket L akti­viert. Dieses Preis­modell bietet eine Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand in alle deut­schen Netze sowie 20 GB Daten­volumen, das über EDGE, LTE und die Kombi­nation aus LTE und 5G nutzbar ist. 5G Stan­dalone gibt es für Privat­kunden im Telefónica-Netz noch nicht, sodass das von LTE unab­hän­gige 5G-Netz auch bei Aldi Talk nicht verfügbar ist.

Schnelle SIM-Karten-Akti­vie­rung

Für das Video-Ident-Verfahren zur Regis­trie­rung der Prepaid­karte bietet Aldi Talk eine eigene App an. Wenige Minuten nach Abschluss des Vorgangs erhielten wir vom Provider per E-Mail die Bestä­tigung über die Akti­vie­rung der SIM-Karte. Diese haben wir in ein Apple iPhone 14 Pro einge­legt. Nach dem Start war als Netz­betreiber-Kennung zunächst "Will­kommen" zu lesen. Nach wenigen Minuten änderte sich der Betrei­ber­name in "MEDIONmobile".

Das Smart­phone buchte sich zunächst ins LTE-Netz ein, da an unserem Aufent­haltsort im hessi­schen Spes­sart das 5G-Netz von Telefónica noch nicht zur Verfü­gung steht. Wir fuhren für den Test an einen Standort, der laut Netz­abde­ckungs­karte auf der Webseite von o2 mit 5G versorgt ist. Die Karte deutete auf eine Basis­sta­tion hin, die sich in unmit­tel­barer Nähe eines Schnell­restau­rants neben der Auto­bahn A66 befindet.

Internet-Zugang schneller als erwartet

Nachdem wir den Standort erreicht hatten, zeigte das Smart­phone die Verfüg­bar­keit des 5G-Netzes mit gutem Signal an. Beim Speed­test mit der Ookla-App waren wir positiv über­rascht, denn der Internet-Zugang war repro­duzierbar sogar etwas schneller als offi­ziell vorge­sehen. In der Praxis hatten wir rund 58 bis 60 MBit/s im Down­stream und zwischen 30 und 34 MBit/s im Upstream zur Verfü­gung. Die Reak­tions­zeiten lagen zwischen 17 und 20 Milli­sekunden. Internet-Zugang mit knapp 60 MBit/s

Screenshot: teltarif.de Ähnlich wie beim 5G-Test mit cong­star-SIM (das den neuen Netz­stan­dard derzeit nur für Kunden mit einem festen Vertrags­ver­hältnis anbietet) wurden jeweils zum Start eines Speed­tests noch höhere Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keiten ange­zeigt. Inner­halb weniger Sekunden wurde die Perfor­mance auf die oben genannten Werte gebremst.

Auf Seite 2 berichten wir unter anderem über einen kuriosen Effekt und darüber, wie schnell der Internet-Zugang mit Aldi Talk bei abge­schal­teter 5G-Funk­tion war. 1 2