Aldi Talk: LTE- und 5G-Tarife des Discounters im Vergleich

Wie berichtet hat Aldi Talk ange­kün­digt, ab 11. Juli als erster Prepaid-Discounter auf dem deut­schen Markt den Zugang zum 5G-Netz anzu­bieten. Hierfür arbeitet die Mobil­funk­marke des Lebens­mittel-Disco­unters - wie schon bisher - mit Telefónica zusammen. Für Bestands­kunden wird 5G nicht auto­matisch frei­geschaltet. Statt­dessen startet Aldi Talk neue Tarife. Für diese fallen höhere Grund­gebühren als in den bishe­rigen Preis­modellen an.

Im Gegenzug für die höheren Kosten bekommen Kunden verbes­serte Inklu­siv­leis­tungen - und das bezieht sich nicht nur auf die Frei­schal­tung des 5G-Netzes. Die neuen Tarife bieten auch mehr Daten­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum und eine höhere maxi­male Geschwin­dig­keit für den mobilen Internet-Zugang.

2 Euro mehr je Abrech­nungs­zeit­raum

Aldi Talk bleibt dabei, seine Tarife im 28-Tage-Rhythmus abzu­rechnen. Das heißt, die Grund­gebühren fallen 13 Mal im Jahr an. Dafür bekommen die Nutzer aber auch 13 Mal die jewei­ligen Inklu­siv­leis­tungen. Vergleicht man die "alten" Tarife mit den für den 5G-Start bestimmten Preis­modellen, so fällt auf, dass Kunden nun 2 Euro in vier Wochen mehr als in den bishe­rigen Tarifen zahlen.

Aldi Talk startet mit 5G

Foto: dpa Je nach Tarif bekommen die Nutzer bis zu 4 GB mehr unge­dros­seltes Daten­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum. Darüber hinaus haben die Kunden bis zu 50 MBit/s im Down­stream und 25 MBit/s im Upstream zur Verfü­gung. In den bishe­rigen Tarifen liegen die maxi­malen Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keiten bei 25 MBit/s für Down­loads und 10 MBit/s für Uploads.

Bis zu 20 GB in vier Wochen

Bis zu 20 GB High­speed-Daten­volumen pro Abrech­nungs­zeit­raum haben die Kunden von Aldi Talk in den neuen Tarifen zur Verfü­gung. In den erst vor gut einem Monat einge­führten LTE-Preis­modellen waren es maximal 16 GB. Vorher lag die Ober­grenze bei 12 GB, wobei voraus­sicht­lich kein Kunde mehr die bis Anfang Juni ange­botenen Tarife nutzt, da Bestands­kunden auto­matisch auf die seiner­zeit aktu­ellen Kondi­tionen umge­stellt wurden.

Eine auto­mati­sche Migra­tion in die 5G-Preis­modelle wird es hingegen nicht geben, zumal sich nicht nur die Inklu­siv­leis­tungen verbes­sern, sondern auch die Kosten erhöhen. Wer als Bestands­kunden einen der 5G-Tarife von Aldi Talk nutzen möchte, muss daher aktiv wech­seln. Wie die Pres­sestelle von Aldi Süd auf Anfrage bestä­tigt hat, soll es bis auf weiteres auch möglich sein, wieder in die LTE-Tarife zurück­zuwech­seln.

Neue und alte Kombi-Pakete von Aldi Talk in der Über­sicht

Einsteiger-Tarif fehlt

Spätes­tens wenn die LTE-Tarife ganz durch die neuen 5G-Pakete ersetzt werden, fehlt Aldi Talk das, was einen Discounter eigent­lich ausmacht: ein güns­tiges Angebot für preis­sen­sible Kunden, die ggf. auch mit klei­neren Inklu­siv­leis­tungen zufrieden sind. Konnte man das "alte" Kombi-Paket S für 7,99 Euro in vier Wochen gerade noch als Billig-Tarif für Smart­phone-Nutzer durch­gehen lassen, ist das bei der 5G-Vari­ante des Kombi-Paket S mit seinem Preis­punkt von 9,99 Euro in vier Wochen nicht mehr der Fall.

Mitbe­werber wie Lidl Connect, Penny Mobil und ja!mobil sind dies­bezüg­lich besser aufge­stellt und haben auch Ange­bote für 4,99 Euro in vier Wochen - frei­lich ohne Allnet-Flat­rate, sondern mit "nur" 100 Frei­minuten pro Abrech­nungs­zeit­raum. Dazu kommt 1 GB High­speed-Daten­volumen mit LTE 25. Ein solcher Einsteiger- und Weni­gnutzer-Tarif fehlt bei Aldi Talk. Hier sollte die "Mutter aller Discounter" unbe­dingt nach­bes­sern.

