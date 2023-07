Aldi Talk startet mit 5G und erhöht die Preise

Erst am 7. Juni hatte Aldi Talk neue Mobil­funk­tarife einge­führt. Jetzt hat der Prepaid-Discounter erneut Ände­rungen ange­kün­digt. So führt die Mobil­funk­marke des Lebens­mittel-Händ­lers zum 11. Juli die Möglich­keit ein, neben GSM und LTE auch das 5G-Netz von Telefónica zu nutzen. Zudem surfen Kunden künftig mit bis zu 50 MBit/s im Down­stream und 25 MBit/s im Upstream. Der Discounter packt zudem aber­mals mehr Daten­volumen in die Tarife. Dafür erhöhen sich aber auch die Grund­gebühren.

Einstiegs­preis bei 8,99 Euro in vier Wochen

Das Kombi-Paket S von Aldi Talk schlägt künftig mit 8,99 Euro in vier Wochen zu Buche und bietet neben einer Flat­rate für Anrufe und den SMS-Versand in alle deut­schen Netze in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 6 GB High­speed-Daten­volumen. Bisher kostete das Kombi-Paket S 7,99 Euro in vier Wochen und bot neben der Allnet-Flat jeweils 4 GB unge­dros­seltes Daten­volumen.

Aldi Talk startet 5G-Tarife

Foto: Aldi Kunden, die sich ab 11. Juli für die neue 5G-Vari­ante des Kombi-Pakets M entscheiden, zahlen 14,99 Euro in vier Wochen und bekommen dafür eine Alle-Netze-Flat­rate für Sprache und Text sowie 12 GB High­speed-Surf­volumen. Die bishe­rige Vari­ante des Tarifs kostete 12,99 Euro in vier Wochen. Dafür war das Kontin­gent für den mobilen Internet-Zugang auf 8 GB Über­tra­gungs­volumen begrenzt.

Der Viel­nutzer-Tarif Kombi-Paket L verteuert sich von 17,99 Euro auf 19,99 Euro in vier Wochen. Dafür wird nicht nur das 5G-Netz frei­geschaltet und die maxi­male Surf-Geschwin­dig­keit auf 50 MBit/s verdop­pelt. Anstelle der bisher übli­chen 16 GB sind im neuen Tarif 20 GB unge­dros­seltes Daten­volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum enthalten. Dazu kommen auch hier unbe­grenzte Anrufe und SMS in alle Netze.

Erster Prepaid-Discounter mit 5G

Aldi Talk ist der erste Prepaid-Discounter in Deutsch­land, der seinen Kunden nach GSM und LTE auch die Nutzung des 5G-Stan­dards ermög­licht. Neukunden bekommen Star­ter­sets weiterhin für 9,99 Euro mit 10 Euro Start­gut­haben. Bestands­kunden müssen auf Wunsch aktiv in eines der neuen Preis­modelle wech­seln. Alter­nativ kann auch weiterhin der bishe­rige Tarif genutzt werden, der güns­tiger ist, aber keinen 5G-Zugang und weniger inklu­diertes Daten­volumen bietet.

Der Telekom-Discounter cong­star bietet die 5G-Nutzung bereits seit Ende Juni an, aller­dings bisher nur für Kunden mit fester Vertrags­bin­dung.