Aldi: LTE-Tablet mit viel Speicher im Schnäppchen-Check

Ab Donnerstag, 25. Januar, bietet Aldi Süd ein LTE-Tablet an, das erst im Oktober vergangenen Jahres vorgestellt wurde. Das Medion Lifetab X10607 wird zusammen mit einem Startpaket von Aldi Talk inklusive 10 Euro Guthaben zum Preis von 279 Euro verkauft. Im Gegensatz zu anderen von uns vorgestellten Aldi-Angeboten, ist das Medion Lifetab X10607 nicht in den Filialen verfügbar. Vielmehr wird das Tablet über Aldis Versandhandel "Aldi liefert" vom 25. Januar bis 17. Februar bzw. solange der Vorrat reicht angeboten. Zusätzliche Versandkosten fallen dabei nicht an. Wir haben einen Blick auf das Angebot geworfen und verraten im Schnäppchen-Check, ob sich der Kauf des Lifetab X10607 lohnt.

So funktioniert "Aldi liefert"

Ausstattung des Medion Lifetab X10607

"Aldi liefert" ist ein vom Lebensmittel-Discounter angebotener Liefer-Service. Dieser funktioniert etwas anders als der herkömmliche Online-Handel: Käufer müssen ihren gewünschten Artikel - in diesem Fall das Medion Lifetab X10607 - in einer Filiale von Aldi Süd an der Kasse bezahlen und erhalten dafür einen Guthaben-Bon mit einer Guthaben-PIN. Ihre PIN geben sie als Zahlungsnachweis während der vereinbarten Einlösungsfrist online auf aldi-liefert.de oder telefonisch ein und teilen dem Liefer-Service dabei alle wichtigen Angaben wie Kontaktdaten und Lieferadresse mit.

Bei dem Lifetab X10607 handelt es sich um ein 10,1 Zoll großes Android-Tablet mit Metall-Gehäuse, dessen IPS-Display durch Gorilla Glass vor Kratzern geschützt ist und das 1920 mal 1200 Pixel auflöst. Ausgeliefert wird das Gerät noch mit Android 7.1 Nougat. Ob es ein Update auf 8.0 Oreo geben wird, ist unbekannt. Das Lifetab X10607 kommt - wie bei Medion üblich - mit einer Garantie von drei Jahren.

Im Inneren sorgt ein Snapdragon 430 zusammen mit 2 GB RAM für den Antrieb. Der Prozessor wurde speziell für einfache Mittelklasse-Geräte entwickelt und bietet eine Leistung, die für klassische Tablet-Anwendungen wie das Surfen im Netz, Office, die Wiedergabe von Videos und das Spielen von herkömmlichen Android-Games ausreichen sollte. Grafisch aufwendige Anwendungen oder das Arbeiten mit mehreren Programmen gleichzeitig (Multitasking) bringen den Snapdragon 430 aber an seine Grenzen - es kann zu Aussetzern und einer ruckeligen Darstellung kommen.

Mit 64 GB internem Speicher bietet das Lifetab X10607 genügend Kapazität für persönliche Daten. Bei Bedarf kann der interne Speicher mittels microSD-Karte um zusätzlich bis zu 128 GB erweitert werden. Die Speicherkarte ist jedoch nicht im Lieferumfang enthalten. Der fest eingebaute Akku hat eine Kapazität von 7000 mAh und lässt sich über den USB-C-2.0-Port dank Quick Charge 3.0 besonders schnell laden.

Neben der erwähnten Mobilfunkschnittstelle, die über LTE Datenraten von bis zu 150 MBit/s im Downstream und bis zu 50 MBit/s im Upstream ermöglicht, kann sich das Lifetab X10607 auch über Dualband-WLAN ac ins Internet einwählen. Für Fotos sind eine rückseitige Kamera mit 5 Megapixel sowie eine Frontkamera mit 2 Megapixel an Bord. Das Tablet unterstützt Bluetooth 4.2 sowie GPS zur Navigation, verfügt über eine Klinkenbuchse für den Anschluss von Kopfhörern sowie über Stereo-Lautsprecher. Einen genauen Eindruck vom Medion Lifetab X10607 erhalten Sie in unserem Unboxing.

Preisvergleich und mögliche Alternativen

Zum Tablet liefert Aldi Süd ein Startpaket seines Mobilfunkangebotes Aldi Talk. Dieses kostet regulär 12,99 Euro und enthält bereits ein Guthaben von 10 Euro. Mit Aldi Talk surfen und telefonieren Nutzer auf Prepaid-Basis im Netz von Telefónica. Aldi-interne Verbindungen kosten 3 Cent pro Minute und SMS, Verbindungen in alle anderen Netze kosten 11 Cent. Aldi Talk bietet diverse Datenpakete, Tarife mit Inklusiveinheiten und auch eine Allnet-Flat an, die zum Basistarif hinzugebucht werden können. Mehr dazu erfahren Sie in unserer Tarif-Datenbank.

Das Medion Lifetab X10607 kostet bei Aldi 279 Euro - andere Anbieter nehmen für das Tablet ohne Startpaket im Schnitt 20 Euro mehr. Dafür erhalten Käufer ein Tablet mit guter Speicher-Ausstattung WLAN ac und sogar einer Mobilfunk-Schnittstelle. Leider wird das Lifetab X10607 noch mit Android Nougat ausgeliefert und es ist auch unklar, ob es ein Update auf Android 8.0 geben wird.

Ähnlich ausgestattete Tablets zu diesem Preis sind auf dem Markt nicht viele zu finden. Vor allem Medion selbst bietet Alternativen an - beispielsweise das Lifetab P10603, das es für 249 Euro auch bei Media Markt gibt. Das Samsung Galaxy Tab A oder das Huawei MediaPad M2 bieten für 239 bzw. 219 Euro zwar auch LTE, bringen aber nur 16 GB Speicher mit.

Benötigen Sie Hilfe bei der Tablet-Suche? Dann hilft Ihnen unser Tablet-Kaufratgeber.