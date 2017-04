Update 21. Februar: Bei Aldi Süd ist ab dem 23. Februar wieder das Medion Lifetab P9702 erhältlich. An dem Preis in Höhe von 199 Euro hat sich seit Dezember 2016 nichts geändert. Wie üblich bei Medion, gibt der Hersteller auf das Tablet eine Garantie von drei Jahren. Das Modell unterstützt WLAN-n und Bluetooth 4.0. Ein Mobilfunk-Modul ist nicht integriert. Der Akku bietet eine Kapazität von 7130 mAh und ab Werk läuft auf dem 9,7-Zoll-Tablet Android 6.0 alias Marshmallow. Update Ende

Aldi Nord bietet ab dem 19. Dezember das Medion Lifetab P9702 für 199 Euro an. Das neue Tablet hat eine Hersteller­garantie von drei Jahren - wie üblich bei Medion. Ein Mobilfunk-Modul besitzt das Lifetab P9702 nicht; der Besitzer kann per WLAN-n im Internet surfen. Medion hat in dem neuen Tablet ein 9,7-Zoll-Display (24,6 Zentimeter in der Diagonale) eingebaut, das eine Auflösung von 2048 mal 1536 Pixel (QHD) bietet.

Medion Lifetab P9702 Datenblatt

[ Bei Aldi ]

Eingefasst ist das Display in einem Metall-Gehäuse und es wird durch kratz- und stoßfestes Glas geschützt. Im Inneren des Lifetab P9702 arbeitet ein Rockchip RK3288, dessen vier Kerne mit bis zu 1,8 GHz takten. Die CPU wird von 2 GB DDR3 RAM unterstützt. Die Kapazität des internen Speichers beträgt 32 GB. Über den zusätzlichen microSD-, microSDHC- bzw. microSDXC-Slot lässt sich eine Speicher­karte mit bis zu 128 GB einstecken. Zu den weiteren Anschlüssen gehören ein miniHDMI- sowie Micro-USB-2.0-Port und eine 3,5-Millimeter-Klinkenbuchse. Über die miniHDMI-Schnittstelle kann der Nutzer eine Verbindung zu einem Fernseher herstellen.



Medion Lifetab P9702 bald bei Aldi Nord Medion Lifetab P9702 bald bei Aldi Nord

Diese Specs hat das Medion-Tablet noch

Medion setzt bei dem neuen Lifetab P9702 auf das mobile Betriebssystem Android 6.0 alias Marshmallow. Wie viele andere Hersteller auch, hat Medion auf der Benutzer­oberfläche ein paar Anpassungen vorgenommen und hauseigene Apps vorinstalliert. So steht dem Nutzer die App-Welt von Medion samt Kalender, Organisator, Nachrichten­dienst und mehr zur Verfügung. Außerdem ist eine 30-Tage-Testversion von McAfee Mobile Security vorinstalliert.



9,7-Zoll-Display mit QHD-Auflösung des Medion Lifetab P9702 9,7-Zoll-Display mit QHD-Auflösung des Medion Lifetab P9702

Für Schnappschüsse sind eine rückseitige 5-Megapixel-Kamera und eine 2-Megapixel-Frontkamera integriert. Eine Bluetooth-4.0-Funktion, ein Gyro- und Lage-Sensor, eine GPS-Funktion sowie Stereo-Lautsprecher gehören ebenfalls zu den Ausstattungs­merkmalen. Im Lieferumfang des Medion Lifetab P9702 befinden sich ein Micro-USB-Kabel, ein Netzteil sowie eine Kurzanleitung. Das Tablet misst 169 mal 23 mal 8,7 Millimeter bei einem Gewicht von 570 Gramm.

Erst kürzlich war bei Aldi auch ein LTE-Tablet für 199 Euro im Angebot. Im Test des Medion Lifetab X10302 erfahren Sie, wie sich das 10-Zoll-Tablet im Alltag schlägt.