Neues 199-Euro-Tablet bei Aldi: Medion Lifetab P9702

Aldi Nord bietet ab dem 19. Dezember das Medion Lifetab P9702 für 199 Euro an. Das neue Tablet hat eine Hersteller­garantie von drei Jahren - wie üblich bei Medion. Ein Mobilfunk-Modul besitzt das Lifetab P9702 nicht; der Besitzer kann per WLAN-n im Internet surfen. Medion hat in dem neuen Tablet ein 9,7-Zoll-Display (24,6 Zentimeter in der Diagonale) eingebaut, das eine Auflösung von 2048 mal 1536 Pixel (QHD) bietet.

Eingefasst ist das Display in einem Metall-Gehäuse und es wird durch kratz- und stoßfestes Glas geschützt. Im Inneren des Lifetab P9702 arbeitet ein Rockchip RK3288, dessen vier Kerne mit bis zu 1,8 GHz takten. Die CPU wird von 2 GB DDR3 RAM unterstützt. Die Kapazität des internen Speichers beträgt 32 GB. Über den zusätzlichen microSD-, microSDHC- bzw. microSDXC-Slot lässt sich eine Speicher­karte mit bis zu 128 GB einstecken. Zu den weiteren Anschlüssen gehören ein miniHDMI- sowie Micro-USB-2.0-Port und eine 3,5-Millimeter-Klinkenbuchse. Über die miniHDMI-Schnittstelle kann der Nutzer eine Verbindung zu einem Fernseher herstellen.



Diese Specs hat das Medion-Tablet noch

Medion setzt bei dem neuen Lifetab P9702 auf das mobile Betriebssystem Android 6.0 alias Marshmallow. Wie viele andere Hersteller auch, hat Medion auf der Benutzer­oberfläche ein paar Anpassungen vorgenommen und hauseigene Apps vorinstalliert. So steht dem Nutzer die App-Welt von Medion samt Kalender, Organisator, Nachrichten­dienst und mehr zur Verfügung. Außerdem ist eine 30-Tage-Testversion von McAfee Mobile Security vorinstalliert.



Für Schnappschüsse sind eine rückseitige 5-Megapixel-Kamera und eine 2-Megapixel-Frontkamera integriert. Eine Bluetooth-4.0-Funktion, ein Gyro- und Lage-Sensor, eine GPS-Funktion sowie Stereo-Lautsprecher gehören ebenfalls zu den Ausstattungs­merkmalen. Im Lieferumfang des Medion Lifetab P9702 befinden sich ein Micro-USB-Kabel, ein Netzteil sowie eine Kurzanleitung. Das Tablet misst 169 mal 23 mal 8,7 Millimeter bei einem Gewicht von 570 Gramm.

Erst kürzlich war bei Aldi auch ein LTE-Tablet für 199 Euro im Angebot. Im Test des Medion Lifetab X10302 erfahren Sie, wie sich das 10-Zoll-Tablet im Alltag schlägt.