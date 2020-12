Bei Aldi Süd: DAB+-Radio von TechniSat für unter 20 Euro

Das TechniSat Viola 2

Foto: TechniSat Aldi Süd hat offenbar ein Abkommen mit dem Gerä­teher­steller TechniSat getroffen. Bereits zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit präsen­tiert der Discounter ein Digi­tal­radio des Dauner Herstel­lers zu einem güns­tigen Preis. Im aktu­ellen Fall ist es das Viola 2, das für 19,99 Euro verkauft wird.

Einstiegs­modell mit puris­tischer Ausstat­tung

Das TechniSat Viola 2

Foto: TechniSat Das Viola 2 ist ein Einstei­ger­modell in die digi­tale Radio­welt. Mit dem porta­blen Digi­tal­radio können alle im Sende­gebiet verfüg­baren DAB+- und UKW-Sender empfangen werden – dank optio­nalem Batte­rie­betrieb (Batterie: 4 mal Typ AA-LR6, nicht im Liefer­umfang enthalten) auch unter­wegs. Das mitge­lie­ferte Netz­teil ermög­licht zudem den statio­nären Einsatz, zum Beispiel beim Kochen in der Küche. Das Viola 2 verfügt über einen einge­bauten Mono-Laut­spre­cher (Leis­tung: 1 Watt RMS).

Puris­tisch ist ansonsten die Ausstat­tung. Das Gerät verfügt ledig­lich über ein zwei­zei­liges LC-Display, kann also keine Slide­shows anzeigen. Immerhin ist ein Kopf­hörer­anschluss an Bord, der auch Stereo-Empfang gene­riert. Somit kann man das kleine Radio auch als Adapter für Stereo-Anlagen nutzen oder an Aktiv­boxen anschließen und somit die ansonsten blecherne Klang­qua­lität verbes­sern. Das Display ist auf Wunsch dimmbar.

Ansonsten fehlen jedoch Funk­tionen, die man inzwi­schen auch bei anderen Geräten der Einstei­ger­klasse vorfindet, etwa eine Weck­funk­tion oder eine Verbin­dung vom Smart­phone über Blue­tooth.

Für Menschen ohne große Ansprüche ausrei­chend

Das Modell kann man zum Preis von 19,99 Euro als Schnäpp­chen bezeichnen, direkt bei TechniSat kostet es knapp 10 Euro mehr. Das Gerät eignet sich für Menschen, die in erster Linie eine Radio­beglei­tung als Hinter­grund­berie­selung benö­tigen, etwa in Bad, Küche oder am Arbeits­platz. Hier erfüllt das Viola 2, was es verspricht.

Wer eher ein Inter­net­radio/DAB+-Kombi sucht und trotzdem wenig Geld ausgeben will, für den haben wie sechs aktu­elle Geräte in unserer Bilder­serie zusam­men­gestellt.