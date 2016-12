Aldi-Schnäppchen: 3 Smartphones & 2 Tablets

Bei Aldi Süd und Nord starten am 15. Dezember fünf Technik-Angebote: drei Smartphones und zwei Tablets. Wir zeigen, welche Geräte Schnäppchen sind und ob sich der Kauf lohnt.

Aldi startet am 15. Dezember mit einem großen Aufgebot an Technik-Schnäppchen. Insbesondere Aldi Süd hat gleich fünf interessante Geräte im Sortiment; bei Aldi Nord ist es ein Produkt. Insgesamt stehen drei Smartphones und zwei Tablets zur Auswahl. Wir haben manche der Modelle schon ausprobiert oder einen Schnäppchen-Check gemacht. In diesem Artikel geben wir Ihnen einen Überblick zu den Angeboten und deren Preisen.

