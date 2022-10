Aldi: Prospekt-Service via WhatsApp startet

Aldi nutzt ab sofort sein WhatsApp-Geschäfts­konto, um inter­essierten Konsu­menten Prospekte direkt aufs Smart­phone zukommen zu lassen. Um von dem Service Gebrauch zu machen, müssen Sie nur die speziell zu diesem Zweck einge­rich­tete Inter­net­seite aufrufen und die Anmel­dung bestä­tigen. Dies geschieht entweder per Link oder per QR-Code. Der Prospekt trifft anschlie­ßend jeden Sonntag digital im Messenger ein. Dabei kann der Kunde seinen bevor­zugten Standort fest­legen. Über beson­dere Aktionen infor­miert der WhatsApp-Kanal eben­falls. Wer den Service nicht mehr möchte, kann jeder­zeit unkom­pli­ziert aussteigen.

Aldi: Ange­bots­über­sicht per WhatsApp

So sieht der Aldi-Prospekt-Service für WhatsApp aus

Andre Reinhardt Immer mehr Discounter entde­cken den grünen Messenger als digi­tale Prospekt-Distri­buti­ons­platt­form für sich. Beispiels­weise Rewe liefert seine virtu­ellen Heft­chen auch per WhatsApp aus. Nun folgt Aldi, wenn­gleich nicht voll­umfäng­lich. Zu Beginn steht der digi­tale Prospekt-Service nämlich nur für die Süd-Filialen zur Verfü­gung. Somit werden Käufer in den Bundes­län­dern Baden-Würt­tem­berg, Bayern, Hessen, Nord­rhein-West­falen, Rhein­land-Pfalz und Saar­land bedacht. Aldi Nord, das deut­lich mehr Bundes­länder, darunter auch Berlin, Hamburg und Sachsen, abdeckt, wird zum Start nicht versorgt.

Wenn Sie in einer der Regionen mit Aldi-Süd-Filialen wohn­haft sind und öfters die Geschäfte aufsu­chen, lohnt sich das Abon­nement des WhatsApp-Kontaktes. Alle wich­tigen Infor­mationen zur Einrich­tung und Nutzung des Dienstes gibt es auf dieser Webseite. Persön­liche Daten werden nicht benö­tigt. Es wäre aller­dings sinn­voll, die Post­leit­zahl der bevor­zugten Filiale anzu­geben. Dann erhalten Sie auch die Ange­bote, welche tatsäch­lich von Rele­vanz sind.

Aldi WhatsApp-Prospekt-Service auspro­biert

Wir haben das Angebot bereits erprobt. Durch die Anmel­dung wird der Kontakt „Aldi Süd“ in WhatsApp hinzu­gefügt. Nach dem Absenden einer vorge­fer­tigten Mittei­lung gibt es weiter­füh­rende Hinweise. Ein Klick auf „Start“ initi­iert den Service. Mit „Stop“ lässt er sich jeder­zeit beenden. Aldi erkun­digt sich nach der Post­leit­zahl und gibt anschlie­ßend eine Auswahl­liste mit in der Nähe befind­lichen Filialen aus. Wurde die Filiale ausge­wählt, erscheint der Link zum Prospekt. Inter­essan­ter­weise scheint Aldi selbst sein Mobil­funk­pro­dukt Aldi Talk nicht zu nutzen. Dieses ist im Telefónica-Netz (o2) reali­siert und die Rufnummer verweist auf einen Telekom-Anschluss.

