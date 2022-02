WLAN-Radio und DAB+-Baustellenradio bei Aldi

Der Discounter Aldi hat ab dem morgigen Donnerstag gleich zwei Digi­tal­radios der Marke Medion im Angebot. Beide gibt es ausschließ­lich im Online-Shop, also nicht direkt in den Filialen.

Audio-System mit Inter­net­radio

Das Medion P85700

Foto: Medion Beim P85700 handelt es sich um ein soge­nanntes All-in-One Audio-System. Herz­stück ist Radio­emp­fang über das Internet mit mehreren 10 000 Radio­sta­tionen und Podcasts aus aller Welt. Darüber hinaus gibt es Hörfunk über Antenne per DAB+ und UKW. Das 7,1 cm (2,8 Zoll) TFT-Display zeigt dabei neben dem Sender­namen auch Slide­shows an, etwa Sender­logos, Alben­cover oder Studio­fotos.

Ferner bietet das Modell Zugriff zum Strea­ming­dienst Spotify (mit entspre­chendem Konto) und kann zudem Musik­dateien von Smart­phone oder Tablet per Blue­tooth-Funk­tion abspielen. Über USB lassen sich Sticks oder Fest­platten anschließen oder Geräte aufladen. Das WLAN-Radio liefert 2 mal 10 Watt Ausgangs­leis­tung (RMS). Es beinhaltet zudem eine Weck­funk­tion. Per mitge­lie­ferter Wand­hal­terung kann das Modell platz­spa­rend aufge­stellt werden.

Neben dem Aldi-Online­shop ist das Gerät auch direkt im Medion-Shop erhält­lich, mit einem Preis von 79,99 Euro wird es in beiden Shops rund 50 Euro unter der unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung verkauft und ist damit defi­nitiv ein Schnäpp­chen.

Baustel­len­radio als Schnäpp­chen

Das E66045

Foto: Medion Aldi bietet ferner ab dem morgigen 10. Februar das Baustellen- und Outdoor-Radio Medion E66045 in der Farb­gebung "makita-blau" für 54,99 Euro an. Das Radio empfängt nicht nur Digi­tal­radio über DAB+, sondern auch analoges UKW. Per Blue­tooth 5.0 ist Strea­ming von Musik­dateien von Smart­phone oder Tablet möglich. Ferner ist ein 3,5 mm AUX-Anschluss für externe Geräte wie einen porta­blen CD-Player oder das Smart­phone enthalten.

Der leis­tungs­starke 2000 mAh-Akku bietet bis zu 10 Stunden Lauf­zeit. Laut Hersteller ist das Gerät zwar gegen eindrin­gende Fremd­körper und Spritz­wasser geschützt, aller­dings nur für die Schutz­klasse IP44 zerti­fiziert.

Auch bei diesem Modell machen Käufer ein Schnäpp­chen, im Medion-Online­shop ist es rund 10 Euro teurer, hinzu kommen Versand­kosten.

