Aldi Süd: All-in-One-Musiksystem mit Internetradio und DAB+

Bei Aldi Süd gibt es aktuell ein kompaktes All-in-One Audio-System mit Wand­mon­tage-Halte­rung. Wir zeigen auf, was das P85700 Home Style von Medion alles kann.

Musiksystem bei Aldi Süd

Foto: Medion Bei Aldi Süd gibt es aktuell ein kompaktes All-in-One Audio-System mit Wand­mon­tage-Halte­rung. Kern­stück des Modells P85700 Home Style von Medion, das es online mit Liefer­ser­vice gibt, ist eine Inter­net­radio-Funk­tion mit Zugang zu über 60 000 Radio­sta­tionen und Podcasts aus aller Welt.

Steht einmal kein Inter­net­zugang zur Verfü­gung oder ist der Nutzer nur an Orts­sen­dern inter­essiert, gibt es terres­tri­schen Radio­emp­fang über DAB+ und UKW. Über das 7,1 cm (2,8 Zoll)-TFT-Display (Auflö­sung 320 mal 240 Pixel) gibt es neben Text­infor­mationen auch Slide­shows oder Bilder, beispiels­weise Alben­cover oder Studio­fotos.

Viele Strea­ming­mög­lich­keiten

Musiksystem bei Aldi Süd

Foto: Medion Beim Strea­ming lässt das Modell nur wenig Wünsche offen. So ist Musik­wie­der­gabe von Smart­phone oder Tablet über Blue­tooth möglich. Per USB können Sticks oder Fest­platten ange­schlossen und Musik­dateien auf dem Gerät abge­spielt werden. Per Spotify Connect2 gibt es zudem Zugang zum welt­größten Strea­ming­portal. Ferner steht ein AUX-Eingang für weitere externe Geräte wie ein CD-Player zur Verfü­gung.

Die Steue­rung des Musik­sys­tems ist per App für Android oder iOS möglich, es liegt aber alter­nativ auch eine Fern­bedie­nung bei und die Grund­funk­tionen sind auch direkt am Gerät bedienbar. Weiteres Feature ist eine Weck­funk­tion mit zwei indi­viduell einstell­baren Weck­zeiten und Schlum­mer­funk­tion.

Die Ausgangs­leis­tung des Audio-Systems beträgt 20 Watt (RMS). Für den Radio­emp­fang sorgt eine einge­baute Tele­skop-Antenne, leider gibt es keinen externen Anschluss für eine Zimmer- oder Dach­antenne.

Kein Schnäpp­chen

Mit den Abmes­sungen von 35 mal 11,2 mal 20 cm passt das Modell auch gut in Regale. Aldi Süd verkauft das Modell für knapp 100 Euro. Damit kann man es aller­dings nicht als Schnäpp­chen bezeichnen, es gibt weitere Modelle mit ähnli­chen Funk­tionen, die preis­lich in der glei­chen Liga spielen. Das Medion-Modell wird jedoch in anderen Online-Shops noch teurer verkauft.

Was Sie beim Offline-Strea­ming etwa von Spotify-Play­lists beachten müssen, haben wir in einem Ratgeber zusam­men­gefasst.