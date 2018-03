10-Zoll-Tablet LifeTab P10606 ab 15. März bei ALDI Süd

Die von Aldi bekannte Marke Medion verkauft ab Donnerstag nächster Woche das Tablet LifeTab P10606. Dieses hat einen Octa-Core-Prozessor, ein Full-HD-Display und LTE an Bord. Das Betriebssystem in Form von Android 7.0 ist allerdings nicht mehr das Neueste.

Ab kommenden Donnerstag, dem 15. März, bietet die Supermarktkette Aldi Süd das Tablet Medion LifeTab P10606 an. Dieses Modell war bereits Ende 2017 in den Nord-Filialen des Discounters erhältlich. Seitdem sind zwar drei Monate vergangen, am Preis hat sich allerdings nichts geändert. Nach wie vor verlangt Aldi 199 Euro für den Tabletcomputer. Für diese Summe erhalten Konsumenten ein 10 Zoll messendes Full-HD-Display, einen Snapdragon-430-Chipsatz, Android 7.0 und LTE der Kategorie 4. Handelt es sich hierbei tatsächlich um ein Schnäppchen?

Medion LifeTab P10606 landet bei Aldi Süd



Medion Lifetab P10606 Datenblatt

Schnäppchen-Check

Wie bekannt ist bei Aldi nicht alles Gold, was glänzt. Die schlichte Tatsache, dass der Discounter ein Produkt im Sortiment hat, sollte nicht als Anlass für einen Blindkauf dienen. Wir haben das LifeTab P10606 mit ähnlichen Modellen in der Preiskategorie um 200 Euro verglichen. Dabei nahmen wir nur Produkte in die Auswahl, die über ein 10-Zoll-Display, Android 7.0 Nougat und LTE-Datenfunk verfügen.

Dem Medion-Tablet am ähnlichsten ist das Trekstor PrimeTab P10. Nicht nur preislich spielt es in einer ähnlichen Liga, Einigkeit herrscht auch bei Bildschirm, Betriebssystem und Mobilfunk, sogar die Kamera-Ausstattung (5 Megapixel hinten, 2 Megapixel vorne) ist identisch. Beim Chipsatz gibt es aber einen großen Nachteil, denn der 1,3 GHz taktende Quad-Core-Prozessor im MediaTek MT8163 des PrimeTab P10 ist dem SoC Qualcomm Snapdragon 430 (acht Kerne, bis zu 1,4 GHz) des LifeTab deutlich unterlegen. Die Akkukapazität fällt beim Medion-Mobilgerät mit 7000 mAh ebenfalls besser als die 6600 mAh des Trekstor-Tablets aus. Weitere Konkurrenzprodukte, etwa das Huawei Mediapad T3 10 oder das Lenovo Tab 10 besitzen meist nur eine HD-Auflösung von 1280 x 800 Pixel.

Medion LifeTab P10606 ist tatsächlich ein gutes Angebot

Der 10-Zoll-Bildschirm des Medion LifeTab P10606 löst mit 1920 x 1080 Pixel auf Tablet-Fans, die sich nach einem relativ günstigen 10-Zöller umschauen, können also zum Angebot von Aldi Süd greifen. Das obligatorische Starter-Set Aldi Talk ist zusammen mit 10 Euro Startguthaben enthalten, muss aber selbstredend nicht verwendet werden. Weitere Merkmale des P10606 sind 32 GB Flash-Speicher, 2 GB RAM und Quick Charge 3.0. Besonders großzügig fällt bei Aldi die Garantiezeit aus, die bei diesem Gerät drei Jahre beträgt.