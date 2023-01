Schnäppchen-Check: DAB+-Radio von TechniSat bei Aldi Süd

Es ist mal wieder so weit: Ab Donnerstag, 26. Januar, gibt es erneut ein DAB+-Radio bei Aldi Süd im Angebot. Eine wirk­liche Weiter­ent­wick­lung liefert der Discounter aber nicht und bietet mit dem Viola 2 von TechniSat ein Modell an, das schon seit einigen Jahren auf dem Markt ist und bereits 2020 in den Regalen stand.

Puris­tische Ausstat­tung

Das Viola 2 ist ein Digi­tal­radio, das puris­tischer fast nicht sein kann. Es bietet ledig­lich die abso­luten Grund­funk­tionen. Mit dem porta­blen DAB+-Radio können alle im Sende­gebiet verfüg­baren DAB+- und UKW-Sender empfangen werden - dank optio­nalem Batte­rie­betrieb (Batterie: 4 mal Typ AA-LR6, nicht im Liefer­umfang enthalten) auch unter­wegs.

Das mitge­lie­ferte Netz­teil ermög­licht zudem den statio­nären Einsatz, etwa in Küche, Bad oder Schlaf­zimmer. Das Viola 2 besitzt einen einge­bauten Mono-Laut­spre­cher (Leis­tung: 1 Watt RMS). Klang­wunder kann man hier­über nicht erwarten. Das TechniSat Viola 2

Foto: TechniSat Das Gerät verfügt ledig­lich über ein zwei­zei­liges LC-Display, also kein Farb­dis­play, mit dem auch Bilder und Slide­shows ange­zeigt werden. Einzig erwäh­nens­wert ist ein Kopf­hörer­anschluss, der auch Stereo-Empfang gene­riert. So kann man das kleine Radio etwa als Adapter für ältere Stereo-Anlagen nutzen oder an Aktiv­boxen anschließen und somit auch die ansonsten blecherne Klang­qua­lität verbes­sern. Das Display ist zudem auf Wunsch dimmbar.

Ansonsten fehlen jedoch Funk­tionen, die man inzwi­schen bei fast allen aktu­ellen Modellen der Einstei­ger­klasse vorfindet, etwa eine Weck­funk­tion oder eine Verbin­dung vom Smart­phone über Blue­tooth.

Netto lieferte besseres Angebot

Aldi Süd verkauft das Modell diesmal für 22,99 Euro. Das ist zwar im Vergleich immer noch günstig (im TechniSat-Online­shop kostet es aktuell 35 Euro), aller­dings beträgt der Preis beim Discounter drei Euro mehr als bei voran­gegan­genen Ange­boten.

Das Gerät eignet sich mit seiner Ausstat­tung ledig­lich für Nutzer, die in erster Linie eine Radio­beglei­tung als Hinter­grund­berie­selung benö­tigen, etwa in Bad, Küche oder am Arbeits­platz. Mehr kann es nicht.

Im Vergleich hatte Konkur­rent Netto kürz­lich mit dem Dual DCR 100 ein Modell für nur wenige Euro mehr im Angebot, das mit Farb­dis­play und Blue­tooth-Funk­tion ein wesent­lich besseres Preis-Leis­tungs-Verhältnis bietet. Das Radio ist immer noch zum Preis von 29,99 Euro im Online-Shop aufge­führt. Es ist derzeit zwar vergriffen, neue Ware sei laut Netto jedoch unter­wegs.

Beim Versand­händler Pearl gibt es ein neues DAB+-Küchen-Unter­bau­radio.