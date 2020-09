Aldi Süd: DAB+ Radio mit Bluetooth für unter 25 Euro

Es ist mal wieder so weit: Aldi Süd bietet ab dem 10. September erneut ein kleines, kompaktes DAB+-Radio zu einem güns­tigen Preis an. Das turnus­mäßig einmal pro Jahr verfüg­bare Modell ist exklusiv in den Läden erhält­lich, also nicht online bestellbar.

UKW, DAB+ und Blue­tooth

Das kleine Akku-Radio der Marke Terris kostet ledig­lich 24,99 Euro, kann dafür aber diesmal eine ganze Menge: Neben dem Empfang von Digi­tal­radio­pro­grammen über DAB und DAB+ ist klas­sischer UKW-Empfang (mit RDS-Funk­tion) an Bord vorhanden. Im Vergleich zu vorhe­rigen Modellen ist diesmal ein Farb­dis­play vorhanden. Dieses zeigt nicht nur Text­infor­mationen, sondern auch Bilder und Slide Shows an. In diesem Preis­seg­ment ist das schon fast eine Ausnahme. Terris DAB+ Radio mit Bluetooth

Foto: Terris/Aldi Süd Darüber hinaus dient das kleine Radio als Blue­tooth-Laut­spre­cher. So kann der Nutzer Musik von Smart­phone oder Tablet oder Inter­net­radio-Stationen auf dem Terris-Radio abspielen.

Akku mit bis zu 15 Stunden Lauf­zeit

Prak­tisch ist ferner der einge­baute Akku, der laut Aldi bis zu 15 Stunden Musik­genuss bieten soll. Keine Infor­mationen macht Aldi zu Ein- und Ausgängen wie Kopf­hörer oder AUX.

Die Maße betragen 16,4 mal 4,8 mal 9,7 cm. Damit eignet sich das kleine, weiße Radio ideal als Reise­emp­fänger inklu­sive Blue­tooth-Laut­spre­cher. Ein Klang­wunder wird der Empfänger aufgrund seiner geringen Maße jedoch nicht sein, zudem bietet er nur Mono-Empfang über den einge­bauten Laut­spre­cher. Für den güns­tigen Preis ist mehr aber auch nicht zu erwarten.