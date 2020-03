Schnäppchen-Check: DAB+-Anlage mit Bluetooth bei Aldi Süd

Ab heute gibt es bei Aldi Süd wieder turnus­mäßig einen Multi­media-PC im Angebot und wie immer wird dieser durch weitere Technik-Artikel gekop­pelt. Dazu gehört auch ein Stereo-Tisch­radio. Das Micro­system BTB4800 Marke Philips vereint Retro-Stil im Holz­gehäuse mit modernster Technik.

UKW, DAB+, Blue­tooth und CD-Player

DAB+-Anlage Marke Philips bei Aldi Süd Radio­empfang liefert der einge­baute Tuner über UKW mit RDS und Digi­talradio (DAB und DAB+). Je zehn Favo­riten lassen sich über UKW, bezie­hungs­weise DAB/DAB+ abspei­chern.

Der inte­grierte Laut­spre­cher mit 7,6-cm-Woofer (3 Zoll) sorgt für klaren Sound. Ein Bass­reflex­anschluss verleiht tiefen Tönen zusätz­liche Tiefe. Die maxi­male Leis­tung beträgt 30 Watt. Der inte­grierte CD-Player kann klas­sische CDs, CD-RWs und MP3-CDs abspielen.

Inte­griert ist auch ein Equa­lizer mit der Funk­tion für digi­tale Sound-Kontrolle des Micro­systems. Hierzu können Bediener aus den vorein­gestellten Sound-Stilen auswählen oder selbst eine Klang­vorliebe kreieren.

Wer Musik streamen will, kann das System per Blue­tooth mit Smart­phones oder Tablets koppeln. Die Reich­weite beträgt rund zehn Meter. Zudem gibt es einen Audio-Eingang für externe Quallen wie einen MP3-Player. Des Weiteren ist eine Weck­funk­tion einge­baut, das Modell dient also auch als Radio­wecker im Schlaf­zimmer.

Modell aktuell auch bei Amazon ähnlich günstig

Aldi verkauft das Modell ab heute zu einem Preis von 159 Euro und damit 90 Euro weniger als die unver­bind­liche Preis­empfeh­lung. Das Philips-System ist bei Aldi nicht in den Läden, sondern nur online erhält­lich. Der Discounter gewährt ein 60-tägiges Rück­gabe­recht. Das Angebot gilt bis zum 18. April

Ein exklu­sives Schnäpp­chen machen Kunden jedoch nicht. Auch die Online-Platt­form Amazon verkauft das Modell aktuell zum Preis von knapp 160 Euro.

