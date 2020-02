Aldi Süd: DAB+-Tischradio mit Farbdisplay für unter 35 Euro

Bei Aldi Süd gibt es in dieser Woche DAB+-Tisch­radio mit Farb­display und Blue­tooth-Funk­tion für unter 35 Euro. Wir haben uns das Terris-Modell einmal näher ange­schaut. Ist es ein Schnäpp­chen?

Das Digi­talradio DAB+ setzt sich auch im Discounter immer mehr durch. Bei Aldi Süd gibt es in dieser Woche erneut ein solches Modell im Angebot. Beim Terris-Gerät handelt es sich um ein Mono-Tisch­radio im Retro-Stil und Holz­rahmen mit einge­bautem Laut­spre­cher (Ausgangs­leis­tung 5 Watt). Radio­empfang liefert das Modell klas­sisch analog über UKW (mit RDS-Funk­tion) sowie digital über DAB und DAB+. Prak­tisch: Ein Farb­display zeigt weitere Infor­mationen wie Slide Shows, Alben­cover, Studio­fotos und vieles mehr an. Das Modell verfügt über einen leis­tungs­starken Chip von Fron­tier Silicon und bietet somit auch in Rand­lagen sehr guten DAB+-Empfang über die einge­baute Tele­skop-Antenne.

Diverse Musik­strea­ming-Möglich­keiten

DAB+ Radio bei Aldi Süd Das Modell dient aller­dings auch als Blue­tooth-Laut­spre­cher und lässt sich via Blue­tooth 5.0 zur draht­losen Musik­wieder­gabe mit Smart­phone oder Tablet koppeln. Per AUX-in können zudem externe Audio­geräte (etwa ein CD- oder MP3-Player) ange­schlossen werden. Ferner besitzt das Modell einen Kopf­hörer­ausgang, falls der Nutzer einmal Musik genießen möchte, ohne andere Menschen im Umfeld zu stören. Hier gibt es dann auch Stereo-Empfang, eben­falls, wenn der Kopf­hörer­ausgang als Anschluss f+ür Aktiv­boxen genutzt wird.

Nur statio­närer Betrieb möglich

Die Maße des Gerätes betragen 11,6 mal 19,5 mal 11 cm (Breite mal Höhe mal Tiefe). Leider ist das Radio nur zum statio­nären Einsatz geeignet. Es fehlt ein Batte­riefach oder ein auflad­barer Akku. Dafür ist der Verkaufs­preis von 34,99 Euro durchaus attraktiv, das Digi­talradio also ein Schnäpp­chen. Aldi Süd gewährt auf das Terris-Radio drei Jahre Garantie.

