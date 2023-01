Aldi Süd: DAB+-Küchenradio von Blaupunkt im Angebot

Ab heute verkauft der Discounter Aldi Süd wieder das Küchen­radio KRD 221 von Blau­punkt. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Preis von 24,99 Euro nicht geän­dert.

Timer und LED-Licht für die Küche

Das Digi­tal­radio-Modell ist unter­bau­fähig (inklu­sive Monta­gema­terial) oder alter­nativ in Küche oder anderen Räum­lich­keiten aufstellbar mit inte­griertem Standfuß. Das Stereo-Radio (Leis­tung 2 mal 2 Watt RMS) bietet jeweils 30 spei­cher­bare Sender­plätze (30 DAB+, 30 UKW). Das Blaupunkt KRD 221

Bild: Aldi Süd Ein großes, hinter­grund­beleuch­tetes LED-Text­dis­play zeigt Infor­mationen wie den Sender­namen, aktuell laufende Titel und anderes an. Das Modell besitzt auch einen Sleep Timer bis zu 120 Minuten. Beson­der­heit ist ein inte­griertes LED-Licht zur Ausleuch­tung der Arbeits­fläche. Zwischen 23 und 6 Uhr kann das Display auf Wunsch auto­matisch abge­schaltet werden, um Strom zu sparen.

Mehrere nega­tive Eigen­schaften

Nachdem inzwi­schen ein Jahr vergangen ist, fehlen dem Modell bedau­erli­cher­weise einige Features, die bei heutigen DAB+-Radios Stan­dard sind. Häufig besitzen aktu­elle DAB+-Radios ein Farb­dis­play für die Darstel­lung von Bildern oder Slide­shows. Außerdem fehlt bei dem Blau­punkt-Unterbau-Modell eine Blue­tooth-Funk­tion zum Streamen von Musik via Smart­phone. Auch ein AUX-Eingang zum Anschluss aktu­eller Geräte ist Fehl­anzeige. Die DAB+-Empfang über die kleine Wurf­antenne könnte vor allem in Gegenden ohne guten Netz­ausbau zum Problem werden, zumal das Radio zumeist in der Raum­mitte und nicht am Fenster instal­liert wird.

Im Preis­ver­gleich ist dieses Modell bei Aldi Süd dennoch in Schnäpp­chen, die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung liegt bei 69,95 Euro, und in anderen Shops wird das Modell weit teurer ange­boten.

Auch beim Versand­händler Pearl gibt es ein DAB+-Küchen­radio im Angebot.