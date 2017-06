Sony Xperia X im Angebot bei Aldi: Ein Schnäppchen?

Mit dem Sony Xperia X verkauft Aldi Süd ab dem 22. Juni (Donnerstag) ein vergleichsweise gut ausgestattetes Smartphone, auf dem Googles aktuelles Betriebssystem Android 7.0 Nougat läuft. Für das Gerät verlangt der Lebensmittel-Discounter einen Preis von 299 Euro, wobei das Startpaket von Aldi Talk wie immer inklusive ist. Im Schnäppchen-Check prüfen wir, ob sich der Kauf des Sony-Smartphones bei Aldi Süd lohnt, oder ob Kunden das Xperia X bei anderen Händlern günstiger bekommen.

Ausstattung des Sony-Smartphones

Das Sony Xperia X ist bereits ein gutes Jahr auf den Markt und gehört mit seinem 5 Zoll großem Full-HD-Display zu den kompakteren Geräten. Das Gehäuse ist aus Metall gefertigt und in Sonys Omnibalance-Design gehalten, bei dem alle relevanten Tasten auf der rechten Rahmenseite zu finden sind. An Tasten finden sich neben dem länglichen Power-Button, in dem auch der Fingerabdrucksensor zu Sicherung des Xperia X integriert ist, auch eine Lautstärkewippe und die für den Hersteller typische Auslöse-Taste für die Kamera.

Angetrieben wird das Xperia X vom Hexa-Core-Prozessor Snapdragon 650, dessen Leistung für gängige Smartphone-Anwendungen allemal ausreicht. Dem Chip stehen 3 GB Arbeitsspeicher zur Seite und für eigene Daten gibt es 32 GB internen Speicher, von dem nach Abzug des Systems noch etwa 20,2 GB frei sind. Eine Erweiterung des internen Speichers mittels microSD-Karte ist um zusätzlich bis zu 200 GB möglich.Die Hauptkamera des Sony Xperia X braucht sich nicht zu verstecken. Sie macht Bilder mit bis zu 23 Megapixel und bietet neben einem Hybrid-Autofokus auch ein Weitwinkel-G-Objektiv mit f/2.0-Blende. Videos nimmt die Kamera maximal in Full-HD auf. Zusätzlich steht für die Videotelefonie oder für Selfies eine 13-Megapixel-Frontkamera bereit.

Ins Internet wählt sich das Smartphone wahlweise über WLAN-ac im 2,4- oder 5-GHz-Band oder über Mobilfunk ein. Dabei sind dank LTE Cat.6 Downstreamraten von bis zu 300 MBit/s möglich. Ebenfalls zur Ausstattung gehören NFC, GPS und Glonass, Bluetooth 4.2 sowie Google Cast, DLNA und PS4-Remote-Play.

Die Akku-Kapazität des Xperia X fällt eher durchschnittlich aus - 2620 mAh fasst die Batterie. Unter Berücksichtigung der vorhandenen Energiesparmodi reicht das für eine gelegentliche Nutzungsdauer von knapp zwei Tagen. Unter Last ist allerdings deutlich schneller die Puste aus, denn im Test von teltarif.de kam das Xperia X unter Dauerbetrieb lediglich auf eine Laufzeit von 5 Stunden und 37 Minuten. In unserem Test des Sony Xperia X erfahren Sie weitere wichtige Details zum Smartphone und dessen Funktionen. Immerhin erreichte das Smartphone hier die sehr gute Note 1,7.

Sony Xperia X ein Schnäppchen

Wie so oft bei den Smartphone-Angeboten von Aldi, legt der Discounter das Startpaket seiner hauseigenen Mobilfunkmarke Aldi Talk ohne zusätzliche Kosten zum Gerät. Das Startpaket kostet regulär 12,99 Euro und beinhaltet bereits ein Startguthaben in Höhe von 10 Euro. Der Basistarif wird nach dem Prepaid-Modell abgerechnet und im Netz von E-Plus/o2 realisiert. Informationen zu den anfallenden Kosten sowie die zur Verfügung stehenden Optionen finden Sie in unserer Tarif-Datenbank.

Für 299 Euro erhalten Käufer ein sehr solide ausgestattetes Smartphone ohne SIM- oder Netlock. Andere Händler verlangen im Schnitt 309 Euro zuzüglich Versandkosten für das Sony Xperia X. Das Angebot bei Aldi Süd ist somit etwa 10 Euro günstiger. Das ist keine große Ersparnis, doch können Käufer das Gerät direkt mitnehmen und sparen so zusätzliche Wartezeit und Versandkosten. Zudem erhalten sie das Startpaket für knapp 13 Euro kostenfrei dazu, was die Ersparnis nochmals erhöht. Wer sich für das Xperia X interessiert, kann beim Kauf bei Aldi nichts falsch machen.

Sollte das Sony Xperia X für 299 Euro noch zu teuer sein, finden Sie in unserer Übersicht eine Auswahl aktueller Smartphones bis 250 Euro.