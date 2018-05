Schnäppchen-Alarm bei Aldi Süd: Handy & Tablet im Angebot

Am 3. Mai startet Aldi Süd eine neue Hardware-Angebotswelle zu vermeintlichen Niedrigpreisen. Wir verraten, bei welchem Produkt sich der Kauf lohnt.

Aldi Süd hat neue Hardware-Angebote. Am 3. Mai startet Aldi Süd mit einer neuen Angebotswelle im Hardware-Bereich durch. Den Kunden bietet der Discounter dabei ein Smartphone aus dem Hause Nokia, ein Klapphandy, welches sich besonders für Senioren eignet, ein Tablet und ein Convertible-Notebook an. Wir haben die Angebote bereits im Vorfeld genau unter die Lupe genommen. Dabei haben vor allem die Telefone und das Telefon eines gemein: Sie kommen mit einem 10-Euro-Starterpaket von Aldi Talk inklusive. Das Prepaid-Paket hat regulär einen Preis von 12,99 Euro.

Nokia 3 und ein seniorengeeignetes Handy

Bereits 2017 wurde das Nokia 3 auf dem Mobile World Congress in Barcelona als Einsteiger-Smartphone vorgestellt. Für 119 Euro ist das mobile Endgerät ab dem 3. Mai in den Filialen von Aldi Süd zu finden. Das Telefon verfügt über ein 5 Zoll großes Display in HD-Auflösung, Haupt- und Frontkamera lösen mit jeweils 8 Megapixel auf und der interne Speicher, der von Haus aus mit 16 GB ausgestattet ist, kann dank microSD-Card um bis zu 128 GB erweitert werden.

Um ein gutes Angebot handelt es sich bei dem Gerät nur, weil das Aldi Talk-Paket inklusive ist, denn das Nokia 3 ist online in der Dual-SIM-Variante bereits ab 109 Euro erhältlich.

Ein empfehlenswertes Angebot ist das Doro 6520 für 49,99 Euro. Das Klapptelefon ist mit großen Tasten ausgestattet und hörgerätekompatibel, also besonders für Senioren geeignet. Obendrein verfügt das Handy über eine 2-Megapixel-Kamera, ist GPRS-fähig und besitzt für den Notfall eine Notruftaste.

Full-HD-Tablet und Convertible-Notebook

Auch das Medion Lifetab X10607 kommt mit 259 Euro als durchaus preiswertes Angebot daher. Das Tablet löst mit 1200 mal 1920 Pixel in Full-HD auf, hat eine Diagonale von 10,1 Zoll und ist mit einem internen Speicher von 64 GB ausgestattet, der um bis zu 128 GB erweiterbar ist. Online erhältlich ist das Tablet ab 284 Euro. Mit dem Aldi-Talk-Starterpaket also durchaus ein gutes Angebot, welches Aldi Süd anbietet.

Solide Technik für wenig Geld bekommt man mit dem Medion Akoya E2228T. Das Convertible Notebook ist nicht nur in den Aldi-Süd-Filialen erhältlich, sondern auch im Norden. Für 279 Euro gibt es ein Convertible, welches mit Windows 10 Home ausgestattet ist. Das Display löst auf 11,6 Zoll mit 1920 mal 1080 Pixel auf und der interne Speicher kommt mit 64 GB daher, lässt sich aber ohne weiteres per microSD-Card erweitern.

Derzeit handelt es sich hierbei um ein Schnäppchen, da es online nur günstiger als Gebraucht-Modell zu finden ist. Bei Neuerwerb kommen immerhin drei Jahre Garantie dazu.