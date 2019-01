Smarte Lampen bei ALDI im Angebot

Spätes­tens beim Blick auf den Preis des smarten Sprach­sys­tems Echo Dot der zweiten Genera­tion von Amazon (aktuell rund 25 Euro) wird klar, dass Geräte, die das Zuhause smart machen, nicht unbe­dingt kost­spielig sein müssen. Wer sich jetzt wünscht, das Licht vom Sofa aus kontrol­lieren zu können, muss auch kein Vermögen ausgeben. Die Lebens­mittel-Discounter ALDI Nord und ALDI Süd bieten ab dem 21. Januar bezie­hungs­weise dem 28. Januar mit tint ein smartes Licht­system von Müller-Licht an, das die Steue­rung per Fern­be­die­nung ermög­licht. Dazu ist nicht zwin­gend eine Inter­net­ver­bin­dung erfor­der­lich. Die LED-Birnen werden in die passende Fassung gedreht und lassen sich per Fern­be­die­nung kontrol­lieren.

Zwei Starter- und zwei Erwei­te­rungs­sets

ALDI Nord und ALDI Süd bieten zwei Starter-Sets zur Auswahl an: tint Smart Light Starter Set inklu­sive Fern­be­die­nung, wahl­weise mit einer 9,5 Watt LED-Birne oder einem 6 Watt LED-Reflektor. Die Sets kosten jeweils 29,99 Euro und bieten unter­schied­liche Weiß­töne und farbiges Licht. Darüber hinaus ist es möglich, aus sechs vorein­ge­stellten Licht­szenen (Arbeiten, Sonnen­un­ter­gang, Party, Schlafen, Kamin und Romantik) zu wählen. Mit der Fern­be­die­nung lässt sich das Licht zusätz­lich durch Dimmen anpassen.

Die Sets können mit zusätz­li­chen Leucht­mit­teln erwei­tert werden: Eine weiße LED-Birne, LED-Kerze oder ein LED-Reflektor kosten jeweils 14,99 Euro, die farbigen Vari­anten schlagen mit jeweils 19,99 Euro zu Buche.



Beispiel: tint 2er-Set mit Fernbedienung.

Da die tint-Serie auf dem Zigbee-Stan­dard basiert, können die Glüh­birnen auch in Smart-Home-Systeme einge­bunden werden. Als Voraus­set­zung gilt die Unter­stüt­zung des Funk­stan­dards Zigbee 3.0. Auf diese Weise lässt sich tint beispiels­weise mit Amazons Echo Plus sprach­steuern.

Infor­ma­tionen zum Thema Heim­ver­net­zung finden Sie in einem Ratgeber.

