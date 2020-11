Black Shopping Week bei Aldi: Mobilgeräte, AirPods & mehr

Bei Aldi Nord gibt es diese Woche allerlei Ange­bote im Rahmen der Initia­tive Black Shop­ping. Span­nend wird es ab Donnerstag, dem 26. November, denn dann gibt es unter anderem das mit 17,3-Zoll-Display und Core i5-10210U ausge­stat­tete Note­book Akoya S17403 für 678,03 Euro.

Auch Projek­toren und DAB+-Radios zählen zu den Deals. Am Freitag lohnt es sich hingegen, in den Aldi-Nord-Filialen vorbei­zuschauen, welche etwa die AirPods (2. Gen.) für 107 Euro offe­rieren. Der Dezember startet schließ­lich mit drei neuen Note­books und einem neuen Tablet aus dem Hause Medion.

Aldi Nord Black Shop­ping Week: Donnerstag-High­lights

Medion Akoya S17403

Bild: Aldi Nord Der bekannte Discounter hat eine Kampagne rund um den Black Friday ins Leben gerufen. Wir stellen Ihnen nach­fol­gend diverse Technik-Ange­bote vor. Mit 512 GB umfas­sender SSD, einem Full-HD-Display (17,3 Zoll) und dem leis­tungs­fähigen Prozessor Intel Core i5-10210U lockt das Laptop Medion Akoya S17403 am 26. November mit einem Preis von 678,03 Euro.

Sie wollen einen hand­lichen Projektor, mit dem sich beispiels­weise Inhalte des Smart­phones groß­flä­chig darstellen lassen? Der Philips NeoPix Prime NPX540 erfüllt diesen Wunsch am kommenden Donnerstag für 144,53 Euro. Mira­cast zur draht­losen Handy-Verbin­dung ist beim 720p-Beamer inklu­sive. NeoPix Prime NPX540 / Screeneo U3 / Life P660087 / Life E64014

Bild: Philips / Aldi Eine merk­lich bessere Bild­qua­lität gewährt indes der Projektor Philips Screeneo U3. Die Bild­dia­gonale kann beim Full-HD-Gerät bis zu 3 m betragen. Der eben­falls mit dem Smart­phone koppel­bare Beamer schlägt mit 1454,03 Euro zu Buche und wird am Donnerstag bei Aldi Nord offe­riert.

Auch Radio-Fans gehen am 26. Dezember bei der Super­markt­kette nicht leer aus. Das mit DAB+ und Blue­tooth ausge­stat­tete Uhren­radio Medion Life P660087 sucht dann für 46,55 Euro einen Besitzer. Besseren Klang und eine Fern­bedie­nung besitzt hingegen das DAB+-Mikro-Audio-System Medion Life E64014. Es schlägt mit 96,99 Euro zu Buche. Akoya E23403

Bild: Aldi Nord Zu guter Letzt hat Aldi Nord über­morgen den All-in-One-PC Medion Akoya E23403 auf Lager. Im 23,8-Zoll-Monitor ist ein kompletter Computer samt Intel Core i3-1005G1 und 256 GB SSD verbaut. Die Anschaf­fungs­kosten belaufen sich auf 484,03 Euro.

Aldi Nord Black Shop­ping Week: Lokale Freitag-High­lights

AirPods (2019) / Mi Band 4 / Nokia 2720

Bild: Apple / Xiaomi / HMD Global Manche Ange­bote der Black Shop­ping Week gibt es ausschließ­lich vor Ort in den Aldi-Filialen, Sie sollten also beim Wochen­ein­kauf die Augen offen halten. Die folgenden Produkte werden ab dem 27. November ange­boten. Die draht­losen Kopf­hörer Apple AirPods (2019) in der zweiten Gene­ration sind eine sinn­volle Ergän­zung für ein Apple-Ökosystem. Sie sind für 107 Euro erhält­lich.

Die eigene Fitness und Gesund­heit haben Sie mit dem Xiaomi Mi Band 4 im Blick. Der mit einem Puls­messer ausge­stat­tete Fitnesstra­cker wandert für 19,39 Euro über die Laden­theke.

Wer ein möglichst güns­tiges Zweit­handy sucht – oder schlicht mit Smart­phones nichts anfangen kann – ist beim Nokia 2720 gut aufge­hoben. Das klapp­bare Feature-Phone wartet mit LTE-Funk, einem 2,8-Zoll-Display und einer 2-Mega­pixel-Kamera auf. Der Preis beläuft sich auf 67,89 Euro.

Neue Mobil­geräte ab Dezember bei Aldi Nord

LifeTab E10802 / Akoya E11202 / Defender E10 / Akoya S15450

Bild: Aldi Nord Abseits der Deals führt das Unter­nehmen am 3. Dezember ein Quar­tett neuer trag­barer Computer ein. Das Medion LifeTab E10802 ist ein Tablet, das sich bei Bedarf in ein Netbook umfunk­tio­nieren lässt. Das mit 10-Zoll-Display (Full HD), Android 10 und Octa-Core-CPU ausge­stat­tete Produkt wird mit einer Schutz­hülle gelie­fert, die als Tastatur fungiert. An Konnek­tivität gibt es neben WLAN auch LTE. Das LifeTab E10802 soll 199 Euro kosten. Ihnen ist ein Note­book, das Stürzen und Wasser effek­tiver trotzt, wich­tiger? Das Medion Akoya E11202 erfüllt diese Anfor­derungen. Es kommt mit 11,6-Zoll-Display daher und schlägt eben­falls mit 199 Euro zu Buche.

Des Weiteren versucht sich Medion mit dem Erazer Defender E10 an einem Gaming-Note­book. Ausge­stattet mit Intel Core i5-10300H, Nvidia GeForce GTX 1650 und 16 GB RAM soll es viele aktu­elle Spiele stemmen. Eine 17,3-Zoll-Anzeige (1080p) und eine 1-TB-SSD sind weitere High­lights. Der Windows-10-Home-Laptop ist für 949 Euro erhält­lich.

Das Medion Akoya S15450 komplet­tiert das neue Vierer­gespann. Es handelt sich um ein hand­liches 15,6-Zoll-Note­book (Full HD), das mit dem Intel Core i5-1135G7 der 11. Gene­ration ange­trieben wird. Ein halbes Tera­byte Daten­platz sind im Alumi­nium-Mobil­gerät inte­griert. Es kostet 599 Euro.

