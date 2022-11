Schnäppchen-Check: Unterbau-Radio mit DAB+ bei Aldi

DAB+-Radios beim Discounter sind schon lange keine Selten­heit mehr. In den Aldi-Nord-Filialen gibt es ab dem heutigen Donnerstag mit dem Medion E66568 (MD43568) ein Küchen-Unter­bau­radio im Angebot. Das Radio lässt sich an Hänge­schränken, etwa in der Küche oder in Arbeits- oder Schlaf­zim­mern montieren, man kann es aber auch hinstellen. Das Medion E66568 empfängt Radio per UKW mit RDS und DAB+. Seine Lieb­lings­sender kann sich der Nutzer auf 30 Favo­riten­plätzen abspei­chern.

Auch Blue­tooth an Bord

Küchenradio bei Aldi Nord

Foto: Medion/Aldi Nord Das Medion E66568 lässt sich nicht nur als Radio, sondern auch als Drahtlos-Laut­spre­cher nutzen. Einge­baut ist Blue­tooth in der Version 5.0 für das Strea­ming von Musik von Smart­phone oder Tablet. Die zwei Laut­spre­cher des Stereo-Geräts haben eine Ausgangs­leis­tung von je 5 Watt (RMS). Den Klang können Nutzer nach persön­lichen Vorlieben über fünf Modi wie Rock oder Jazz einstellen.

Die Hellig­keit des Bild­schirms lässt sich in drei Stufen dimmen. Extra für den Gebrauch in der Küche bietet das Medion E66568 sechs Spei­cher­plätze für Koch-Timer von einer Minute bis zu 23 Stunden und 59 Minuten. In anderen Räumen dient das Modell als Radio­wecker per Alarmton oder Radio. Weck­zeiten lassen sich für die gesamte Woche, Arbeits­tage oder indi­vidu­elle Wochen­tage fest­legen. Extra ist zudem noch eine LED-Leuchte an der Unter­seite des Radios, die auf etwa die Arbeits­fläche oder das Bett erhellt.

Teurer im Vergleich zu Vorgän­gern

Inter­essant: Im Gegen­satz zu ersten Ankün­digungen verkauft Aldi Nord das Modell für 44,99 Euro. Zunächst waren 39,99 Euro ange­kün­digt. Der höhere Preis könnte mit der gegen­wär­tigen Infla­tion zu tun haben. Vor zwei Jahren noch gab es bei Aldi Süd ein DAB+-Küchen­radio für knapp 25 Euro, dieses hatte jedoch keine Blue­tooth-Funk­tion an Bord.

Ein vergleich­bares Modell hat Grundig mit dem DKR 1000 BT im Angebot, das es aktuell eben­falls für rund 45 Euro im Handel gibt. Als echtes Schnäpp­chen kann man das Küchen­radio Medion E66568 bei Aldi Nord somit nicht bezeichnen.

