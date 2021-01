Nokia 2.3 für unter 100 Euro bei Aldi: Ein guter Deal?

Mit dem Nokia 2.3 gibt es einen erschwing­lichen Einstieg in die Welt der cleveren Mobil­tele­fone. Aldi lockt mit einem Sonder­angebot – aber lohnt sich dieses auch?

Sie sind noch auf der Suche nach einem beson­ders güns­tigen Smart­phone, das sich vor allem als Zweit­gerät oder für den Nach­wuchs eignet? In diesem Fall sollten Sie das Aldi-Angebot des Nokia 2.3 in Betracht ziehen. Der Discounter hat das Mobil­gerät aktuell für 99,99 Euro im Sorti­ment. High­light ist das 6,2 Zoll messende IPS-Display, zudem sorgt ein Tiefen­sensor für bessere Porträt­auf­nahmen mit der Haupt­kamera. Wir erör­tern, ob Aldi wirk­lich den güns­tigsten Deal für das Nokia 2.3 hat und welches Handy sich als Alter­native eignet.

Finni­sches Einsteiger-Smart­phone für unter 100 Euro

Das Nokia 2.3 in voller Pracht

Aldi Nord

Das Nokia 2.3 erschien Ende 2019 mit Android 9.0 Pie als vorin­stal­liertem Betriebs­system. Ein Update auf Android 10 ist aber schon länger erhält­lich und eine Aktua­lisie­rung auf Android 11 folgt im Laufe des ersten Quar­tals 2021. In puncto Soft­ware ist man mit dem Smart­phone aus dem Hause HMD Global also gut aufge­stellt. Hard­ware-seitig gibt es eine Ausstat­tung, die für genüg­same Anwender reichen dürfte. Auf dem 6,2-Zoll-LCD tummeln sich 1520 x 720 Pixel (HD+), der 32 GB messende interne Daten­platz lässt sich via microSD-Karte erwei­tern. Mit LTE, WLAN, Blue­tooth 5.0 und GPS sind wich­tige draht­lose Schnitt­stellen verbaut.

Aldi Nord hat das Nokia 2.3 von 129 Euro (UVP) auf 99,99 Euro redu­ziert. Der Rabatt gilt bis zum 30. Januar 2021 oder bis der Vorrat aufge­braucht ist. Als Drein­gabe gibt es das Aldi Talk Starter-Set mit einem Wert von 9,99 Euro. Versand­kosten fallen keine an. Aller­dings müssen Sie sich mit einer Liefer­zeit zwischen fünf und zehn Tagen zufrie­den­geben. Tatsäch­lich konnten wir das Nokia 2.3 nirgendwo güns­tiger als bei Aldi Nord finden. Voel­kner folgt im Preis­ver­gleich mit Anschaf­fungs­kosten in Höhe von 117,80 Euro.

Beste Alter­native zum Aldi-Deal eben­falls bei Aldi

Das Xiaomi Redmi 9C im Angebot

Aldi Talk Auf der Suche nach einer Ausweich­mög­lich­keit zum Nokia 2.3 wurden wir bei Aldi Talk fündig. Dort gibt es das Xiaomi Redmi 9C für 97,99 Euro. Wenn Sie ein größeres Display kompak­teren Abmes­sungen vorziehen, lohnt sich dieses Smart­phone. Es kommt mit einer 6,53 Zoll großen Anzeige (1600 x 720 Pixel) daher. Der Chip­satz Helio G35 des Redmi 9C verfügt über etwas mehr Leis­tung als der Helio A22 des Nokia 2.3. Eine Makro-Kamera (2 Mega­pixel) und ein größerer Akku (5000 mAh anstatt 4000 mAh) hat das chine­sische Modell der finni­schen Konkur­renz eben­falls voraus.